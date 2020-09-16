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Aktüel Zonguldak'ta 2 kişinin öldürülmesiyle ilgili 3 şüpheli daha yakalandı
Aktüel

Zonguldak'ta 2 kişinin öldürülmesiyle ilgili 3 şüpheli daha yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-09-16 19:32:29 -
Zonguldak'ta 2 kişinin öldürülmesiyle ilgili 3 şüpheli daha yakalandı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, 1'i kadın 2 kişinin silahlı saldırı sonucu öldürülmesiyle ilgili 3 şüpheli daha gözaltına alındı.

Kasımlı köyü Kavukkavla mevkisinde 20 Ağustos'ta Yavuz B. ile Emine A'nın öldürülmesini araştıran jandarma ekipleri, olayla bağlantılı olan yeni şüpheliler tespit etti.

İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde kurulan özel ekip yaptığı araştırmada, şüphelilerin Sakarya'da olduğunu belirledi.

Düzenlenen operasyonda, şüpheliler A.K. ve Y.B. ile onlara yardımcı olduğu iddia edilen S.E. gözaltına alındı. Şüphelilerin saklandığı adreste yapılan aramada 3 tabanca, 5 şarjör, silahlara ait mermilerin yanı sıra sahte kimlikler ele geçirildi.

Şüpheliler, Alaplı Jandarma Komutanlığına götürüldü.

- Olay

Alaplı'ya bağlı Kasımlı köyü Kavukkavla mevkisinde 20 Ağustos'ta bulundukları otomobilde silahlı saldırıya uğrayan Yavuz B. ile yanındaki Emine A. olay yerinde hayatını kaybetmiş, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

Olayın ardından jandarma ve polis ekiplerince durdurulan bir takside bulunan Z.H, C.H. ile S.T. gözaltına alınmış, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

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