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Aktüel Zonguldak'ta 2 kişinin öldürülmesine ilişkin firari zanlı Sakarya'da yakalandı
Aktüel

Zonguldak'ta 2 kişinin öldürülmesine ilişkin firari zanlı Sakarya'da yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-12-22 17:02:39 -
Zonguldak'ta 2 kişinin öldürülmesine ilişkin firari zanlı Sakarya'da yakalandı

SAKARYA (AA) - Zonguldak'ta 2 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin 1 şüpheli Sakarya'da gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, 20 Ağustos'ta Zonguldak Alaplı-Akçakoca kara yolu üzerinde Yavuz B. ile Emine A'nın düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin firari zanlı A.K'nin Sakarya'nın Kocaali ilçesinde olduğu belirlendi.

Zanlı, İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş timlerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

"Silahla tehdit", "yaralama", "birden fazla kişiyle birlikte yağma", "iş yerinden yağma", "basit tehdit" ve "kasten öldürme" suçlarından arama kaydı bulunan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

- Olay

Zonguldak'ın Alaplı ilçesi Kavukkavla mevkisinde 20 Ağustos'ta, Yavuz B. ile Emine A'nın bulundukları otomobile silahlı saldırı düzenlenmiş, yaralılar olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Olaya ilişkin gözaltına alınan şüpheliler S.T, C.H. ve Z.H. tutuklanırken, İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde kurulan Jandarma Suç Araştırma Timi ve İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlar şubelerinden oluşan özel ekip yaptığı araştırmada, Yavuz B'nin aile üyelerini öldürmeye yönelik plan yapan yeni şüphelilerin kimliğini belirlemişti.

Ekipler, şüphelilere yardım ettiği iddiasıyla N.T'yi gözaltına alırken, Ereğli ilçesinde 1 kalaşnikof piyade tüfeği, 4 şarjör, 1 Uzi marka makineli tabanca ve bu silaha ait şarjör, çeşitli çaplarda 271 mermi, 1 balistik yelek, 1 askeri kamuflaj desenli pantolon, 1 kar maskesi, 1 çift askeri eldiven, 2 tabanca bacak kılıfı ve 1 taşıma çantasını toprağa gömülü vaziyette ele geçirmişti.

Şüpheli N.T. ile 16 Eylül'de Sakarya'da yakalanarak Alaplı'ya getirilen A.K, Y.B. ve S.E, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanmıştı.

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