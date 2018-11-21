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Zonguldak'ta 160 km hızla uçtu! Koruyucu elbise bile...

Motosikletinin önünü kaldırmak isterken dengesini kaybederek düşen sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

21 Kasım 2018 Çarşamba 11:41
Zonguldak'ta 160 km hızla uçtu! Koruyucu elbise bile...

Kaza Ereğli'de meydana geldi. Motosikletli grup, Karamürsel'e doğru ilerliyordu. Hızı 160 kilometreye ulaştığında  Suat K. motosikletinin önünü kaldırarak tek teker ilerlemek istedi.  Ancak bir anda dengesini kaybetti.

Suat K. taklalar atarak metrelerce sürüklendi. Motosikleti de yolda savruldu.

Kaza anı arkasında ilerleyen arkadaşının kamerasına saniye saniye yansıdı.Suat K.  şans eseri kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Suat K., üzerindeki koruyucu elbise sayesinde ölümden döndü. 

Kontrol amacıyla hastaneye götürülen Suat K.  ayakta tedavinin ardından taburcu edildi.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 11:41
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