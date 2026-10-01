Zonguldak'ta 1 ayda yaklaşık bin ton balık avlandı, palamut 100-175 liradan tezgahta

Zonguldak'ta balıkçılar, denizlerdeki av yasağının 1 Eylül'de kalkmasından bu yana geçen bir ayda yaklaşık bin ton balık avladı. Bolluğun yaşandığı palamut, tezgahlarda 100 ile 175 lira arasında değişen fiyatlarla alıcı buluyor.

Sezonun açılmasıyla "Vira Bismillah" diyerek Karadeniz'in serin sularına ağlarını atan küçük ve büyük tekneler, bir aydır avlanmayı sürdürüyor. Kent çevresinde olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamayan balıkçılar ağlarını tamir ederken, Karadeniz'in farklı noktalarından tutulup getirilen palamutlar tezgah fiyatlarını olumsuz etkilemedi.

Limandan ortalama 10 bin kasanın üzerinde balık çıktı

Kilimli Su Ürünleri Kooperatifi Liman Müdürü Bülent Aksu, sezonun güzel geçtiğini ve limandan ortalama 10 bin kasanın üzerinde balık çıktığını söyledi. Bolluk nedeniyle vatandaşın sezon boyunca ucuza balık tüketebileceğini belirten Aksu, buna karşın balıkçının ekonomik olarak zarar ettiğini kaydetti.

Aksu, "Balık çıkarken çalışıp zarar eden tek sektör haline geldik. Mazot fiyatları olsun, ağ fiyatları olsun, personel ücretleri olsun, artık balıkçının beli büküldü. Bu, küçük büyük bütün balıkçıları etkiledi. Nakliyeler pahalılaştı, kasa, köpük fiyatları pahalılaştı" dedi.

4 gündür denize çıkamadıklarını, bir 4 gün daha çıkamayacaklarını söyleyen Aksu, Doğu Karadeniz'den tutulan balıkların bu kez bölgeye gelmeye başladığını aktardı. Aksu, "Fiyatlarda değişiklik yok. Gene 100 liradan satılıyor tezgahlarda" dedi.

Mezgit, istavrit ve hamsi beklentisi

Sezonun devamına ilişkin beklentisini "Bolluk var. Palamuttan sonra mezgit, istavrit ve hamsi başlayacak, çinakop olacak. Öngörüler böyle" sözleriyle paylaşan Aksu, bu türlerin de bol miktarda çıkmasının öngörüldüğünü, vatandaşın sezon içinde ucuz balık yemeye devam edeceğini ifade etti.

Aksu, "Sektöre bir destek lazım, bakanlıktan, büyüklerden, Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nden, Tarım İl Müdürlükleri'nden" diyerek sektörel destek talep etti.