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Zonguldaklı sporcu Fenerbahçe forması altında şampiyon oldu

Zonguldaklı milli atlet Melike Malkoç, Fenerbahçe forması altında takım halinde Gençler Türkiye Şampiyonu oldu.

18 Ağustos 2019 Pazar 14:35
Zonguldaklı sporcu Fenerbahçe forması altında şampiyon oldu

Zonguldaklı milli atlet Melike Malkoç, Fenerbahçe forması altında takım halinde Gençler Türkiye Şampiyonu oldu.


Zonguldaklı milli atletizm antrenörü Utku Duman’ın keşfettiği milli sporcu Melike Malkoç, yeni başarılara imza atmaya devam ediyor. Uzun zamandır sakatlığı nedeniyle yarışlara katılmayan milli sporcu Melike Malkoç, 16 Ağustos Cumartesi günü Eskişehir’de Sazova Atletizm pistinde Türkiye Kulüpler arası Gençler Türkiye Şampiyonası final müsabakalarına katıldı.


Malkoç, Fenerbahçe forması altında takım halinde4x100 bayrak yarışında şampiyon olma başarısı gösterdi. Milli sporcu Melike Malkoç, aldığı başarıyla ilimizi en iyi şekilde temsil etmenin gururunu yaşadı.

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Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 14:35
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