  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gece yarısı sıcak saatler yaşanıyor! İngiltere, ABD ve NATO arasında temas Hamaney’den İranlılara "son dakika"çağrısı Bungee jumping faciası... Dünya bu olayı konuşuyor! Genç kadını halatları bağlamadan 40 metreden attılar Erdoğan'dan A Milli Futbol Takımı'na destek mesajı Şara'dan alçak iddiaya yalanlama Çöplükte yürekleri dağlayan görüntü! 1 aylık bebeğin cansız bedeni bulundu Trump'tan tarihi açıklama: Yarın imzalayacağız AFAD botu devrildi, 1 personel öldü! Kayıp genci ararken faciaya yakalandılar ‘Bu hizmetlerin bir karşılığı olacak’ Herkes bedel ödeyecek ‘Kasetle başlayan süreç buraya kadar geldi’ diyen Ali Mahir’e tepki yağdı! ‘Kaset şimdi mi aklına geldi zıp zıp?’
Yaşam Esnafın motosikletini böyle çaldılar! Çalıştıramayınca iterek götürdüler
Yaşam

Esnafın motosikletini böyle çaldılar! Çalıştıramayınca iterek götürdüler

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Yeni Akit'i Google'da takip et, hiçbir gelişmeyi kaçırma.

Hatay Reyhanlı'da balıkçı Abdurrezzak Özbek’e ait motosiklet, iş yerinin önünden iki şüpheli tarafından çalındı. Motosikleti çalıştıramayan şüphelilerin aracı iterek götürdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde iki şüpheli, gece saatlerinde bir esnafın iş yeri önünde park halindeki motosikletini çaldı.

 

Olay, Reyhanlı ilçesi Yeni Mahalle'de yaşandı. Mahallede yaşayan balıkçı Abdurrezzak Özbek'e ait motosiklet, gece saat 01.30 sıralarında iş yeri önünde park halindeyken çalındı. Özbek, kamera kayıtlarında olay anının görüntülerini incelediğinde iki şahsın motosikletini çaldığını fark etti. Görüntülerde; Özbek iş yerinde çalıştığı esnada iki şüphelinin park halindeki motosikleti çalıştırmayı beceremeyince ittirerek çaldığı görüldü. Motosikletin çalınması üzerine durumun 112 Acil Çağrı ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. İş yerinde çalıştığı esnada motosikleti çalınan esnaf Abdurrezzak Özbek, motosikletin bulunmasını istiyor.

 

“Allah'a şükür helal parayla alınmış”

Dün gece 01.30'da iş yerinde çalıştığı esnada park halindeki motosikletin çalındığını söyleyen esnaf Abdurrezzak Özbek, "Polisimizden yardım bekliyorum, motosikletimin bulunmasını istiyorum. Allah'a şükür helal parayla alınmış ve emek dökülmüş bir motosiklet yetkililere sesleniyorum. Motosikletimin bulunması için devletime, polisime güveniyorum" ifadelerini kullandı.

Aynı anahtar iki aracı da açtı Garip hırsızlık öyküsü polisi bile şaşırttı
Aynı anahtar iki aracı da açtı Garip hırsızlık öyküsü polisi bile şaşırttı

Yerel

Aynı anahtar iki aracı da açtı Garip hırsızlık öyküsü polisi bile şaşırttı

Adıyaman’da şaşırtan hırsızlık! Çaldıkları paralarla bakın ne yaptılar
Adıyaman’da şaşırtan hırsızlık! Çaldıkları paralarla bakın ne yaptılar

Yerel

Adıyaman’da şaşırtan hırsızlık! Çaldıkları paralarla bakın ne yaptılar

Böyle hırsızlık görülmedi! Önce süslediler sonra çaldılar!
Böyle hırsızlık görülmedi! Önce süslediler sonra çaldılar!

Yerel

Böyle hırsızlık görülmedi! Önce süslediler sonra çaldılar!

Düzenli olarak her gün geliyor! İzleyenleri şaşkına çeviren hırsızlık
Düzenli olarak her gün geliyor! İzleyenleri şaşkına çeviren hırsızlık

Yaşam

Düzenli olarak her gün geliyor! İzleyenleri şaşkına çeviren hırsızlık

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23