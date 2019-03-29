Zonguldak yerel seçim sonuçları 2019 | Zonguldak ilçeleri yerel seçim sonuçları

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Zonguldak partilerin oy oranları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları ve belediye başkan adayları hakkında ayrıntılı bilgiye, il il, ilçe ilçe canlı yerel seçim sonuçlarına buradan ulaşabilirsiniz. Türkiye nefesini tuttu 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçlarına kilitlendi. Zonguldak 2019 yerel seçim sonuçları daha şimdiden merak edilmekte. 2019 yerel seçimleri yani Mahalli İdareler Genel Seçimleri, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan ve yerel yönetimlerin belirlendiği bir seçimdir. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 31 Mart 2019 yerel seçimlerine girecek partileri belirledi. Buna göre yerel seçim 2019ʼa 12 parti girmekte.

2019 yerel seçim sonuçlarını Yeniakit.com.trʼde Seçim 2019 sayfasından takip edebilirsiniz. 31 Mart Pazar günü Yüksek Seçim Kuruluʼnun (YSK) seçim yasaklarını kaldırmasının hemen ardından yerel seçim 2019 Zonguldak Seçim sonuçları an be an buradan takip edebilirsiniz.

AK Parti ve MHP 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart 2019 yerel seçimlerde de Cumhur İttifakı yaparak seçimlere giriyor. Yine 2019 yerel seçimlerde CHP-İYİ Parti resmi HDP ise gayri resmi olarak da Millet İttifakıyla seçimlere girme kararı aldı. Belediye başkan adayları, il genel meclis üyeleri ve belediye meclis üyeleri de bu ittifak çerçevesinde belirlendi. Hem Cumhur İttifakı hem de Millet ittifakı başta büyükşehirler olmak üzere pek çok il ve ilçede ortak belediye başkan adayı çıkardı.

Zonguldak belediye başkan adayları 2019

AK Parti: Ömer Selim Alan

CHP: Şenol Şanal (Millet İttifakı)

MHP: Hamdi Ayan

SP: Mehmet Yaman

DSP: Nurhan Başoğlu

BTP: Serkan Yurttaş

DP: Hamza Kara

TKP: Ahmet Günaydın

2019 Yerel Seçim Sonuçlarını en hızlı ve en anlaşılır bir şekilde 31 Mart akşamı YSKʼnın seçim yasaklarını kaldırır kaldırmaz yerel seçim sonuçları 2019 sorgulama yaparak buradan öğrenebilirsiniz. Yerel Seçim Sonuçları 2019, 31 Mart Yerel Seçim sonuçları Zonguldak, Zonguldak belediye Seçim sonuçları Zonguldak 2019 yerel seçim sonuçları ve Zonguldak ilçeleri yerel seçim sonuçları 2019 tüm detaylarıyla bu sayfada olacaktır.

AK Parti Zonguldak belediye başkan adayları 2019

Çaycuma Belediye Başkan Adayı Ahmet Güral Karayılmaz

AK Parti'nin Alaplı Belediye Başkan Adayı Celil Uzun

AK Parti Gökçebey Belediye Başkan Adayı Mustafa Çetinoğlu

AK Parti Devrek Belediye Başkan Adayı Sezai Bükrü

AK Parti Kilimli Belediye Başkan Adayı Kamil Altun

CHP Zonguldak belediye başkan adayları 2019

CHP Zonguldak Devrek Çaydeğirmeni belediye başkan adayı Hayrettin Çatallı

CHP Zonguldak Çaycuma Saltukova belediye başkan adayı Alim Genç

CHP Zonguldak Alaplı Gümeli belediye başkan adayı Ahmet Saydam (mevcut başkan)

CHP Zonguldak Kozlu belediye başkan adayı Cengiz Bank

CHP Zonguldak Merkez Beycuma belediye başkan adayı Hayati Açıkgöz

CHP Zonguldak Kilimli belediye başkan adayı Ali Aslan Kılıç (mevcut başkan)

CHP Zonguldak Kilimli Çatalağzı belediye başkan adayı Adnan Akgün (mevcut başkan)

CHP Zonguldak Kilimli Muslu belediye başkan adayı Sabahattin Adıyaman Mevcut Başkan

CHP Zonguldak Devrek belediye başkan adayı Çetin Bozkurt

Zonguldak 2014 yerel seçim sonuçları

CHP adayı Muharrem Akdemir % 39.9

AK Parti adayı Ali Bektaş % 38.6

MHP adayı Gürkan Gülay % 17.7

Alaplı 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 47.4

AK Parti % 45.6

MHP % 3.6

SP % 2.3

Çaycuma 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 47.1

AK Parti 46.8

MHP % 3.1

SP % 2.0

Ereğli 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 44.1

CHP % 43.5

MHP % 7,1

Gökçebey 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 48.6

CHP % 31.3

MHP % 17.3

SP % 1.9