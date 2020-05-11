Zonguldak Valisi Bektaş: "İlk defa sıfır vefat ile sıfır yeni vakaya ulaştık"

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, sosyal medya hesabından Zonguldak'ın 11 Mayıs'taki koronavirüs tablosunu paylaşarak, kentte ölümün olmadığı ve yeni vakanın tespit edilmediği bir gün yaşandığını bildirdi.

Bektaş, paylaşımında, "Baştan bu yana ilk defa sıfır vefat ile sıfır yeni vakaya ulaştık çok şükür. Katkısı olan herkese, sağlık çalışanlarımıza, güvenlik kuvvetlerimize, yönetici arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Sabırla devam, başaracağız inşallah.'' ifadelerini kullandı.

Bugün yeni vaka ve vefat sayısının bulunmadığı tabloda, ilde test sayısının 270, iyileşen sayısının ise 35 olduğu belirtildi.



