Zonguldak teravih namazı saatleri: Zonguldak teravih namazı saat kaçta? İlk sahur ne zaman Zonguldak'ta?

Teravih namazı saatleri 1 Nisan Cuma akşamı kılınacak ilk teravih namazı nedeniyle araştırılıyor. İslam’ın beş şartından biri olan oruç ibadetinin yerine getirildiği Ramazan ayına ulaştıran Rabbimiz’e sonsuz şükürler olsun. Rahmet, mağfiret ve af ayı olan Ramazan ayı Müslümanlar açısından oldukça önemli bir aydır. Bu ayda farz olan oruç ibadeti yerine getirilmekte. fitreler verilmekte, zekatlar yine Ramazan ayı içinde verilmekte. Zira Ramazanda yapılan ibadete bire bin verilmekte. Ramazan ayının güzelikleri arasında sahur, iftar, imsak ve tabiki de teravih namazı yer almakta.

Korona nedeniyle iki yıldır camilerde cemaatle hasret kalınınan teravih namazı bu yıl camilere cemaatle kılınacak. Yurt genelinde ilk teravih namazı ise 1 Nisan Cuma akşamı yatsı namazıyla başlayacak.

Zonguldak ilk teravih saat kaçta?

Zonguldak'ta 1 Nisan Cuma gecesi teravih namazı 20.47’de kılınacak.

Zonguldak'ta Ramazan ayının 1. günü teravih saat kaçta?

Zonguldak'ta 2 Nisan Cumartesi günü teravih namazı 20.48'de kılınacak.

Zonguldak'ta Ramazan ayının 2. günü teravih saat kaçta?

Zonguldak'ta 3 Nisan Pazar günü teravih namazı 20.49’da kılınacak.

Zonguldak'ta Ramazan ayının 3. günü teravih saat kaçta?

Zonguldak'ta 4 Nisan Pazartesi günü teravih namazı 21.50’de kılınacak. İşte Zonguldak Ramazan ayı boyunca teravih namazı saatleri: