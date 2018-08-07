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Zonguldak merkezli FETÖ operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı

FETÖ'ye yönelik operasyonda biri kadın 2 şüpheli gözaltına alındı.

07 Ağustos 2018 Salı 18:13
Zonguldak merkezli FETÖ operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında, 2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aydın ve Kütahya'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, ByLock kullanıcısı oldukları öne sürülen hemşire Z.A. ile eski polis memuru Y.M'yi gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü.

Bu arada şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, cep telefonu, bilgisayar ve bazı dokümanlara el konuldu.

 

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2018 Salı 18:13
  1. Zonguldak
  2. Emniyet Müdürlüğü
  3. Aydın
  4. Kütahya
  5. Cumhuriyet Başsavcılığı

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