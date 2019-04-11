0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Zonguldak Kömürspor’un Teknik Direktörü Cahit Terzi;

Spor Toto 2.

11 Nisan 2019 Perşembe 15:47
Zonguldak Kömürspor’un Teknik Direktörü Cahit Terzi;

Spor Toto 2.Lig’de mücadele eden Zonguldak Kömürspor’un teknik direktörü Cahit Terzi, ligin bitimine4 hafta kala açıklamalarda bulunarak ligde kalmak için 1 puana ihtiyaçları olduğunu söyledi.


Spor Toto 2.Lig’de mücadele eden Zonguldak Kömürspor’un teknik direktörü Cahit Terzi,ligin bitimine 4 hafta kala ligde kalmak için matematiksel olarak 1 puana ihtiyaçlarını olduğunu söyledi. 39 puanla rahat bir durumda olduklarını ifade eden Terzi,"Ligin bitimine 4 hafta kaldı. 39 puanda şuan rahat bir durumdayız. Matematiksel olarak 1 puana daha ihtiyacımız var. Diğer takımların hepsinin 4 de 4 yaptığı var sayarak söylüyorum. İnşallah oda bu hafta garanti olur. Ligdeki yerimizi tam anlamıyla sağlamlaştırmış oluruz" dedi.


’’3 oyuncumuz takımdan ayrıldı’’


3 oyuncunun takımdan ayrıldığını ifade eden Terzi, ’’Şuan takımdan oynamayan 3 arkadaşımız ayrıldı. Kemal Cingirt, Gencay Erten ve Şahin Aygüneş ayrıldı. Hüseyin Yılmazda 4 sarı karttan da cezalı duruma düştü. Sezon sonunda biraz da gençlere yer vermek istiyoruz. Gelecek seneye 4, 5 tane oyuncu hazırladık. İnşallah onlara da 4 maçta şans vererek onlarında sahada neler yapabildiklerini görmek istiyoruz ’’diye konuştu.


’’Kaptan Mert’i göndermek istemiyoruz’’


Zonguldak Kömürsporun teknik direktörü Cahit Terzi, kaptanın gitmesini istemediğini ifade ederek, ’’Mert bu takımın Bölgesel Amatör serüveninden beri var. 2 tanede şampiyonluk yaşadı. Kaptanın ayrılmasını bende istemem. Çünkü çok faydalı işler yaptılar. Hüseyin, Berkan, Mert.6 senedir bu çocuklar vardı. Bende bırakılması taraftarı değilim. Bu konuşmak için erken ’’dedi.


’’Sıkıntılar olmasa bu takımın Play Off’ta olurdu’’


Maddi sıkıntılar olmasa bu takımın Play Off’ta olduğunu ifade eden Terzi, ’’Sezon başındaki hedeflerle sezon sonundaki hedefler tutmadı. Ama tutmamasının sebebi biz değiliz. Gelişen olaylar ekonomik sıkıntılar. Şehirdeki sıkıntılar takıma direk yansıdı. Şuan takımın geldiği nokta başarılı. Bu şartlar 39 puan iyi. 4 maçımız daha var. Sıkıntılar olmasa bu takım Play Off’u da görebilirdi. Birde devre arası 4 tane iyi oyuncumuzu başka takıma verdik. Onur, Ercan, Tahir veŞevket gibi ’’şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Nisan 2019 Perşembe 15:47
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Jandarma ekipleri kapı kapı mutluluk dağıtıyor
    1. Jandarma ekipleri kapı kapı mutluluk..
    2. Esed'in İdlib'e kanlı saldırıları..
    3. Okan Buruk: “Zor bir karşılaşma olacak”
    4. Sisi'den Trump'ı kızdıracak hamle
    5. Sağlık semineri
    6. MKE Ankaragücü'nde, Kayserispor maçı..
    7. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,..
    8. Ziraat Odası çiftçilere 2 bin adet..
    9. Körüklü Çizme, Söke’nin markalarından..
    10. AK Parti'yi sarsan kaza! Başkan..
    11. Zonguldak Kömürspor’un Teknik..
    12. Zeydan Karalar mazbatasını aldı:..
    13. İpekyolu kariyer fuarı
    14. 55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet..
    15. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    16. TCMB döviz kurları
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Başkan..
    18. Konya Havalimanında Mart’ta 91 bin 71..
    19. Mesir macunu coğrafi işaret aldı
    20. Osman Atalay'dan "Uyuşturucuya Hayır"..
    Yeni iddia: Seçim sonrası Abdullah Gül'den Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na talimat
    Yeni iddia: Seçim sonrası Abdullah Gül'den Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na talimat
    Erdoğan'ın teklifi Birleşmiş Milletler'i heyecanlandırdı
    Erdoğan'ın teklifi Birleşmiş Milletler'i heyecanlandırdı
    Komedyenden tepki çeken seçim yorumu!
    Komedyenden tepki çeken seçim yorumu!
    Bolu Valisi Ahmet Ümit, ırkçı başkan Tanju Özcan'a ders verdi!
    Bolu Valisi Ahmet Ümit, ırkçı başkan Tanju Özcan'a ders verdi!
    Tartışmaları bitirecek oy sayma programı! Hata payı milyonda bir
    Tartışmaları bitirecek oy sayma programı! Hata payı milyonda bir

    Günün Karikatürü

    11 Nisan 2019
    İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan kritik Büyükçekmece açıklaması!
    İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan kritik Büyükçekmece açıklaması!
    Bakan Albayrak yeni reform paketini açıkladı
    Bakan Albayrak yeni reform paketini açıkladı