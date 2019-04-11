Spor Toto 2.Lig’de mücadele eden Zonguldak Kömürspor’un teknik direktörü Cahit Terzi, ligin bitimine4 hafta kala açıklamalarda bulunarak ligde kalmak için 1 puana ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Spor Toto 2.Lig’de mücadele eden Zonguldak Kömürspor’un teknik direktörü Cahit Terzi,ligin bitimine 4 hafta kala ligde kalmak için matematiksel olarak 1 puana ihtiyaçlarını olduğunu söyledi. 39 puanla rahat bir durumda olduklarını ifade eden Terzi,"Ligin bitimine 4 hafta kaldı. 39 puanda şuan rahat bir durumdayız. Matematiksel olarak 1 puana daha ihtiyacımız var. Diğer takımların hepsinin 4 de 4 yaptığı var sayarak söylüyorum. İnşallah oda bu hafta garanti olur. Ligdeki yerimizi tam anlamıyla sağlamlaştırmış oluruz" dedi.

’’3 oyuncumuz takımdan ayrıldı’’

3 oyuncunun takımdan ayrıldığını ifade eden Terzi, ’’Şuan takımdan oynamayan 3 arkadaşımız ayrıldı. Kemal Cingirt, Gencay Erten ve Şahin Aygüneş ayrıldı. Hüseyin Yılmazda 4 sarı karttan da cezalı duruma düştü. Sezon sonunda biraz da gençlere yer vermek istiyoruz. Gelecek seneye 4, 5 tane oyuncu hazırladık. İnşallah onlara da 4 maçta şans vererek onlarında sahada neler yapabildiklerini görmek istiyoruz ’’diye konuştu.

’’Kaptan Mert’i göndermek istemiyoruz’’

Zonguldak Kömürsporun teknik direktörü Cahit Terzi, kaptanın gitmesini istemediğini ifade ederek, ’’Mert bu takımın Bölgesel Amatör serüveninden beri var. 2 tanede şampiyonluk yaşadı. Kaptanın ayrılmasını bende istemem. Çünkü çok faydalı işler yaptılar. Hüseyin, Berkan, Mert.6 senedir bu çocuklar vardı. Bende bırakılması taraftarı değilim. Bu konuşmak için erken ’’dedi.

’’Sıkıntılar olmasa bu takımın Play Off’ta olurdu’’

Maddi sıkıntılar olmasa bu takımın Play Off’ta olduğunu ifade eden Terzi, ’’Sezon başındaki hedeflerle sezon sonundaki hedefler tutmadı. Ama tutmamasının sebebi biz değiliz. Gelişen olaylar ekonomik sıkıntılar. Şehirdeki sıkıntılar takıma direk yansıdı. Şuan takımın geldiği nokta başarılı. Bu şartlar 39 puan iyi. 4 maçımız daha var. Sıkıntılar olmasa bu takım Play Off’u da görebilirdi. Birde devre arası 4 tane iyi oyuncumuzu başka takıma verdik. Onur, Ercan, Tahir veŞevket gibi ’’şeklinde konuştu.