Zonguldak Kömürspor, Mehmet Gürkan Öztürk’ü transfer etti Zonguldak Kömürspor, Bandırmaspor’un 30 yaşındaki forvet oyuncusu Mehmet Gürkan Öztürk’ü renklerine bağladı.

Zonguldak Kömürspor, Bandırmaspor’un 30 yaşındaki forvet oyuncusu Mehmet Gürkan Öztürk’ü renklerine bağladı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup temsilcisi Zonguldak Kömürspor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Kırmızı-lacivertli takım dış transfer çalışmaları kapsamında Bandırmaspor’un 30 yaşındaki tecrübeli forvet oyuncusu Mehmet Gürkan Öztürk’ü kadrosuna kattı.

Aydınspor 1923 altyapısında yetişen 30 yaşındaki deneyimli forvet oyuncusu Mehmet Gürkan Öztürk, Çaykur Rizespor, Yeni Malatyaspor, Kartalspor, Körfez Spor Kulübü, Niğde Anadolu Futbol Kulübü ve Bandırmaspor formalarını giydi.

Golcü oyuncu Özkan’ın Süper Lig’de 1, TFF 1. Lig’de 7, TFF 2. Lig’de 201, TFF 3. Lig’de 97 ve Ziraat Türkiye Kupası’nda ise 15 maçı bulunuyor.

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