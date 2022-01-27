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Gündem Zonguldak-İstanbul kara yolunda heyelan ulaşımı aksatıyor
Gündem

Zonguldak-İstanbul kara yolunda heyelan ulaşımı aksatıyor

Zonguldak-İstanbul kara yolunda heyelan nedeniyle ulaşım aksıyor.

Yeniakit Publisher
2022-01-27 14:22:00 -
Zonguldak-İstanbul kara yolunda heyelan ulaşımı aksatıyor

Bölgede etkili olan yoğun kar yağışının ardından Ilıksu mevkisinde heyelan meydana geldi.

Yamaçtan düşen kaya ve toprak parçaları, kara yolunun İstanbul istikametinde ulaşımın kapanmasına neden oldu.

Düşen kaya ve toprak parçalarının zarar verdiği kamyonda bulunan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Polis bölgede güvenlik önlemi alırken, Karayolları ekipleri inceleme yaptı.

Yolun trafiğe açılması için çalışma başlatılırken, bölgeden geçecek araçlar farklı güzergahlara yönlendiriliyor.

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