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Aktüel

Zonguldak halkı Ramazan ayı ve kısıtlama öncesi marketlere akın etti

Zonguldak’ta vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala marketlere akın etti.

2020-04-22 21:32:31 -
Zonguldak halkı Ramazan ayı ve kısıtlama öncesi marketlere akın etti

Zonguldak’ta vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala marketlere akın etti. Ramazan ayına da kısıtlamada girileceği için marketlerde yoğunluk oluşurken kalabalık sık sık sosyal mesafe konusunda uyarıldı.



İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala vatandaşlar gün boyu alışverişlerini yaptı. Kısıtlamanın olduğu güne denk gelen Ramazan ayı başlangıcı dolayısıyla da vatandaşlar ihtiyaçlarını tedarik etmek için kentin işlek caddelerinde yoğunluk oluşturdu. Özellikle Gazipaşa Caddesi ve Soğuksu semtinde bulunan bankalar, marketler gibi işyerleri önünde kuyruklar oluştu. Zaman zaman sosyal mesafe kuralına uyulması konusunda uyarılarda bulunuldu. Bazı marketlerin önlerinde ise vatandaşlar alışveriş yapabilmek için sıra bekledi. Kısıtlamaya saatler kala alışverişlerini yapan vatandaşlar evlerinin yolunu tuttu.

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