Zonguldak cazibe merkezi haline gelecek

Zonguldak’ta Kent Meydanı Projesi ve lavuar alanı da dahil olmak üzere yaklaşık 120 bin metrekarelik alanda tarihsel bellek ön planda tutularak yapılacak sosyal donatılarla şehrin cazibe merkezi haline getirilmesi planlanıyor. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, lavuar alanı için projelendirme çalışmalarının başlatıldığını belirtti. Bu çalışmalarla Zonguldak’ta ekonomik çeşitliliğin sağlanmasının amaçlandığını anlatan Bulut, “Lavuar alanının geçmiş dönemdeki kullanımına atfen proje kapsamında kömür işletmeciliği özelinde bir şehir müzesi, seyir terası, park alanı ve yürüme yolları inkişaf ettirilerek halkın kullanımına kazandırılması hedefleniyor” diye konuştu.