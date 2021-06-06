Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 4 öğretim elemanı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre İlan edilen öğretim elemanı kadrolarına yapılacak müracaatlar ile atamalarda 09.11.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" Hükümleri uygulanacak.



Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 gündür.



Öğretim elemanı kadrosuna başvuran adayların başvuru genel ve özel şartlarına göre aşağıdaki belgeleri başvurdukları birime verecekleri dilekçelerine eklemeleri gerekmekte;



1-Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, Birimi, Anabilim Dalı, Unvanı ve Adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, email vb.) açıkça belirtilecek.



2-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,



3-Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora mezuniyet belgelerinin fotokopisi veya e-Devlet çıktısı, (Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)



4-Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Transkript fotokopileri, 5-Yabancı Dil Belgesinin fotokopisi



6-Bir adet fotoğraf, 7-Özgeçmiş,



8-Merkezi Sınav Belgesi (ALES),



9-Adli Sicil Belgesi (En geç 1 (bir) aylık),



10-Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge, 11-Onaylı hizmet/tecrübe belgesi,



12-Başvuru Formu, ile müracaat etmeleri ilan olunur.

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