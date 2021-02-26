Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 23 sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre adayların; 26.02.2021 tarihinden itibaren 15 gün içinde (Saat: 23:59’a kadar) Üniversitenin https://w3.beun.edu.tr/ adresinden internet ortamında başvuruları yapmaları gerekiyor.

İlan sonuçları en geç 5 iş günü içinde Üniversitenin https://w3.beun.edu.tr/ adresinde ilan edilecek.

İşe alınmaya hak kazandığı Üniversitenin https://w3.beun.edu.tr/ adresi aracılığıyla tebliğ edilen adayların göreve başlatılabilmesi için, sonuçların ilanından itibaren en geç 15 gün içerisinde hazırladıkları belgelerin asılları veya onaylı fotokopileri ile Üniversitenin Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine şahsen başvurmaları gerekiyor.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ