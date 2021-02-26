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Ekonomi Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 23 sözleşmeli personel alacak
Ekonomi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 23 sözleşmeli personel alacak

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar hükümlerine göre Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alacak.

Yeniakit Publisher
2021-02-26 13:58:00 - 2021-02-26 14:01:10
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 23 sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre adayların; 26.02.2021 tarihinden itibaren 15 gün içinde (Saat: 23:59’a kadar) Üniversitenin https://w3.beun.edu.tr/ adresinden internet ortamında başvuruları yapmaları gerekiyor.

İlan sonuçları en geç 5 iş günü içinde Üniversitenin https://w3.beun.edu.tr/ adresinde ilan edilecek.

İşe alınmaya hak kazandığı Üniversitenin https://w3.beun.edu.tr/ adresi aracılığıyla tebliğ edilen  adayların  göreve  başlatılabilmesi  için,  sonuçların  ilanından  itibaren  en  geç  15  gün içerisinde  hazırladıkları belgelerin asılları  veya  onaylı  fotokopileri  ile Üniversitenin  Sağlık Uygulama   ve   Araştırma   Merkezine   şahsen   başvurmaları   gerekiyor.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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