Zlatan Ibrahimovic Süper Lig'e geliyor

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Zlatan Ibrahimovic için önce bütçe oluşturulacak, ardından da menajerinin kapısı çalınacak.

Beşiktaş’ta yönetim, özellikle forvet pozisyonuna çok iyi bir oyuncu almak istiyor.

Başkan Fikret Orman ve kurmayları, oluşturdukları listede en iyi ismi birinci sıraya koydu. Başkan Orman gözünü kararttı ve rotayı Zlatan İbrahimovic’e çevirdi.

Kariyerine ABD Ligi’nde LA Galaxy’de devam eden İbrahimovic, takımının Play-Off dışında kalması sonrasında sezonu da erken kapatmış oldu.

Mino Raiola’nın kapısını çalınacak

Yeni sezon önümüzdeki Mart 2019’da başlayacağı için sezon sonuna kadar Avrupa’daki bir takımda oynamak isteyen İbra için siyah-beyazlıların bir bütçe oluşturacağı ve sponsor desteğini bulduktan sonra 37 yaşındaki golcünün menajeri Mino Raiola’nın kapısını çalacağı öğrenildi.

Galaxy ile 2020’ye kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli futbolcu, kulübünden yıllık 1.6 milyon Dolar (8.5 milyon TL) kazanıyor. Kara Kartal, İbra’nın teklife sıcak bakması halinde 6 ay için yaklaşık 3 milyon dolarlık (15.9 milyon TL) bir parayı gözden çıkartmaya hazırlanıyor.