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Zlatan Ibrahimovic şaşırttı

Los Angeles Galaxy ekibinde forma giyen Zlatan Ibrahimovic, emeklilik kararı aldığı İsveç Milli Takımı'na Dünya Kupası ile birlikte döneceğini açıkladı.

18 Nisan 2018 Çarşamba 21:23
Zlatan Ibrahimovic şaşırttı

ABD'nin Los Angeles Galaxy ekibinde forma giyen Zlatan Ibrahimovic, İsveç Milli Takımı ile 2018 FIFA Dünya Kupası'na katılacağını söyledi. ABD'de yayınlanan Jimmy Kimmel Live programına konuk olan 36 yaşındaki yıldız futbolcu, daha önce emeklilik kararı aldığı İsveç Milli Takımı'na dönüş sinyali verdi.

Dünya Kupası'nda mücadele edecek İsveç'in kadrosunda yer almak istediğini belirten Ibrahimovic, "Dünya Kupası'na katılacağım. Kupada yer alacağım. Bu konuda daha fazla konuşursam insanlar beni yargılayabilir. Olmadığım bir Dünya Kupası, Dünya Kupası sayılmaz." ifadelerini kullandı.

Uzun süreli sakatlığı nedeniyle Manchester United ile sözleşmesini fesheden Ibrahimovic, ABD'nin Los Angeles Galaxy takımı ile anlaşmış ve çıktığı 3 maçta 3 kez ağları sarsmıştı. İsveçli yıldız futbolcu, 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ardından milli takım kariyerini noktaladığını duyurmuştu.

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 21:23
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