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Zlatan Ibrahimovic, kariyerinin 500'üncü golünü attı

Amerikan Birinci Futbol Ligi'nde (MLS) Los Angeles Galaxy forması giyen dünyaca ünlü İsveçli forvet Zlatan Ibrahimovic, Toronto maçında kariyerinin 500. golüne imza attı.

16 Eylül 2018 Pazar 11:04
Zlatan Ibrahimovic, kariyerinin 500'üncü golünü attı

Los Angeles Galaxy'nin BMO Field'da Toronto'ya 5-3 kaybettiği karşılaşmanın 43. dakikasında Jonathan dos Santos'un pasına yaptığı şık vuruşla topu ağlara gönderen Ibrahimovic, kulüp ve milli takım kariyerindeki 500. golünü kaydetti.

Galaxy'ye sezon başında transfer olan 36 yaşındaki Ibrahimovic, şu ana kadar takımıyla çıktığı 22 maçta 17 gol buldu.

Ibrahimovic, Paris Saint-Germain'de 156, Inter'de 66, Milan'da 56, Ajax'ta 48, Manchester United'da 29, Juventus'ta 26, Barcelona'da 22, Malmö'de 18, İsveç Milli Takımı'nda ise 62 gol atma başarısı gösterdi.

Karşılaşmanın ardından ABD basınına yaptığı açıklamada 500. golüyle ilgili esprili bir yaklaşımda bulunan tecrübeli futbolcu, "Maçı kaybetmemiz tabii ki iyi olmadı ama Toronto için mutluyum çünkü 500'üncü kurbanım olarak hatırlanacaklar." ifadesini kullandı.

Öte yandan mücadelede ev sahibi Toronto'nun gollerini Victor Vazquez, Jozy Altidore, Sebastian Giovinco, Jonathan Osorio ve Jay Chapman attı. Galaxy'de ise Ibrahimovic'in yanı sıra Ola Kamara ve Rolf Feltscher, rakip fileleri havalandıran isimler oldu.

Haber Tarihi: 16 Eylül 2018 Pazar 11:04
  1. Los Angeles Galaxy
  2. Zlatan Ibrahimovic
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