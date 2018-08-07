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Zlatan Ibrahimovic çıldırdı! Yine yaptı yapacağını

Attığı fantastik gollerle, sosyal medyadaki dikkat çeken paylaşımlarıyla dikkatleri her zaman üzerine çeken İsveçli süperyıldız Zlatan İbrahimovic, yine kendine özgü bir olaya imza attı. Zlatan, menajeri Mina Raiola’ya sırtını çiğnettiği sırada olan bir fotoğrafını sosyal medya üzerinden paylaştı.

07 Ağustos 2018 Salı 12:25
Zlatan Ibrahimovic çıldırdı! Yine yaptı yapacağını

Attığı fantastik gollerin yanı sıra yaptığı açıklamalarla da gündemden bir türlü düşmek bilmeyen Zlatan İbrahimovic, yine kendine özgü bir olaya imza attı.

İsveçli yıldız, menajeri Mina Raiola’ya sırtını çiğnettiği sırada olan bir fotoğrafını sosyal medya üzerinden paylaştı.

36 yaşındaki futbolcu, “Menajeriniz sizden her kuruşun hakkını çıkarmaya çalışırken” yorumunu yaptı. Ibra’nın bu paylaşımı binlerce beğeni aldı.

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2018 Salı 12:25
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