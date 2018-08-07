Zlatan Ibrahimovic çıldırdı! Yine yaptı yapacağını

Attığı fantastik gollerin yanı sıra yaptığı açıklamalarla da gündemden bir türlü düşmek bilmeyen Zlatan İbrahimovic, yine kendine özgü bir olaya imza attı.

İsveçli yıldız, menajeri Mina Raiola’ya sırtını çiğnettiği sırada olan bir fotoğrafını sosyal medya üzerinden paylaştı.

36 yaşındaki futbolcu, “Menajeriniz sizden her kuruşun hakkını çıkarmaya çalışırken” yorumunu yaptı. Ibra’nın bu paylaşımı binlerce beğeni aldı.