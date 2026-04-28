Küçük köpek ameliyata alındı! Ağızlıksız rottweiler sokakta dehşet saçtı
İstanbul Ümraniye’de sahibinin ağızlıksız gezdirdiği rottweiler cinsi köpek, yolda karşılaştığı kadının yanındaki küçük ırk köpeğe saldırdı.
Rottweiler küçük ırk köpeğe saldırdı
Olay, dün Atakent Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, köpeğini gezdirmeye çıkaran kadın, yolda başkasının ağızlıksız gezdirdiği rottweiler cinsi köpekle karşılaştı. Köpek, sahibinin elinden kurtularak kadının yanındaki küçük ırk köpeğe saldırdı. Yaralanan köpeğine sarılan kadın, korku ve panikle gözyaşı döktü. Saldırgan köpeğin sahibi ise bir süre sonra köpeğini alarak olay yerinden uzaklaştı. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Saldırıya uğrayan köpeğin veterinerde ameliyata alındığı öğrenildi.