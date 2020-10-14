Ziyarete kapatılan Machu Picchu sadece bir turist için açıldı

Salgından dolayı Peru'da mahsur kalan Japon turistin, ülkesine dönmeden önce Machu Picchu'yu görmesine izin verildi.

Jesse Katayama adlı turist, bir zamanlar günde binlerce turisti çeken, ancak koronavirüs nedeniyle mart ayından bu yana kapalı olan antik harabelerle dolu görkemli dağdan fotoğraflar paylaştı.

Katayama, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa "Kapatılmasının ardından Machu Picchu'yu ziyaret eden yeryüzündeki ilk insan benim" notunu ekledi.

Yerel basında yer alan haberlere göre 26 yaşındaki Japon turistin mart ayından beri Peru'da mahsur kaldığı belirtildi. Perulu gazetecilere konuşan Katayama ülkede sadece birkaç gün geçirmeyi planladığını ancak uçuşların iptal edilmesinden dolayı Japonya'ya dönemediğini ifade etti.