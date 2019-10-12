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Ziya Selçuk'tan 'Barış Pınarı' mesajı

Barış Pınarı Harekatı hakkında mesaj paylaşan Milli Eğitim Bakanı Selçuk "Evlatlarımızı Barış Pınarı Harekatı'na uğurladık. Gidemeyenler, geride kalanlar, gitmediklerini sanmasınlar. Hepimiz onlarla birlikte, onların yanında, cephenin gerisindeyiz" dedi.

12 Ekim 2019 Cumartesi 14:58
Ziya Selçuk'tan 'Barış Pınarı' mesajı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, cepheye giden ya da gitmeyen, cephe arkasından elindeki imkanlarla askere yardım eden, şehit yetimlerine bakan, gazilerin koluna giren her ferdin kahraman olduğunu ve bunun yıllardır böyle kabul edildiğini belirtti.

Bakan Selçuk, #hepimizoradayız etiketiyle paylaştığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Evlatlarımızı Barış Pınarı Harekatı'na uğurladık. Gidemeyenler, geride kalanlar, gitmediklerini sanmasınlar. Hepimiz onlarla birlikte, onların yanında, cephenin gerisindeyiz. Yaptığımız işler, aldığımız kararlarla, ürettiklerimizle, çocuklara öğrettiklerimizle, birlik oluşumuzla, dik duruşumuzla, vazifemize ve ülkemize sarılışımızla, dualarımızla, Atatürk'ün 'Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır.' sözüne riayet edişimizle, birbirimize olan anlayışımız ve saygımızla, hepimiz cephedeyiz. Askerimizin gözlerine bakarken alnımızın ak olması lazım. Günümüzü, bunun farkında olarak yaşamamızı temenni ederim."

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Haber Tarihi: 12 Ekim 2019 Cumartesi 14:58
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