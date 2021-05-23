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Kültür - Sanat Zitti E Buoni şarkı sözleri Zitti E Buoni şarkısı kim söylüyor?
Kültür - Sanat

Zitti E Buoni şarkı sözleri Zitti E Buoni şarkısı kim söylüyor?

Eurovision'u hangi ülke kazandı? Eurovision 2021'in kazananı 524 puan ile İtalya oldu. Zitti E Buoni adlı şarkısı 524 puanla Eurovision 2021 Şarkı Yarışması Finalisti oldu. Maneskin rock grubunun kazandığı Eurovision 2021 yarışması şarkı Zitti E Buoni sözleri nedir? İşte Eurovision 2021 yarışmasında kazanan Zitti E Buoni şarkısının sözleri.

Yeniakit Publisher
2021-05-23 12:09:00 - 2021-05-23 12:11:28
Zitti E Buoni şarkı sözleri Zitti E Buoni şarkısı kim söylüyor?

Eurovision 2021 Şarkı Yarışması finalinde İtalya'yı temsil eden rock grubu Maneskin'in, "Zitti E Buoni" adlı şarkısı 524 puanla birinci seçildi.

Zitti E Buoni şarkı sözleri

Ne dediğimi bilmiyorlar

Sen kirlisin, çamurlu

Parmakların arasında sarı puro

Yürürken puro ile ben

Üzgünüm ama çok inanıyorum

Bu sıçramayı yapabileceğimi

Ve yol yokuş yukarı olsa bile

Bu yüzden şimdi eğitim alıyorum

Ve iyi akşamlar, bayanlar ve baylar, oyunculardan

Toplarına dokunsan iyi olur

Sessiz ve iyi olsan iyi olur

Buradaki insanlar tuhaf, uyuşturucu satıcıları gibi

Çok fazla gece kilitlendim

Mo 'onları tekmeliyorum' bu kapıları

Dağcılar gibi görün

Çok üzgünüm anne her zaman dışarıdayım ama

Aklımın dışındayım ama onlardan farklı

Ve aklını kaçırmışsın ama onlardan farklı

Aklımızın dışındayız ama onlardan farklıyız

Aklımızın dışındayız ama onlardan farklıyız

Sayfalar ve sayfalar yazdım, tuz gördüm sonra gözyaşları

Arabadaki bu adamlar ve rapids tırmanmazlar

Bir mezar taşına yazılmış, benim evimde tanrı yok

Ama zaman duygusunu bulursan, unutuluşundan yükselirsin

Ve doğal gücü durduracak rüzgar yok

Doğru bakış açısından rüzgarın heyecanını hissediyorsun

Arkada balmumu kanatlarla bu yüksekliği arayacağım

Beni durdurmak istiyorsan tekrar dene, kafamı kesmeyi dene çünkü

Aklımın dışındayım ama onlardan farklı

Ve aklını kaçırmışsın ama onlardan farklı

Aklımızın dışındayız ama onlardan farklıyız

Aklımızın dışındayız ama onlardan farklıyız

Konuş, maalesef insanlar konuşuyor

Ne hakkında konuştuğunu bilmiyor

Beni yüzdüğüm yere götür

Buradaki havayı özlediğimi

Konuş, maalesef insanlar konuşuyor

Ne hakkında konuştuğunu bilmiyor

Beni yüzdüğüm yere götür

Buradaki havayı özlediğimi

Konuş, maalesef insanlar konuşuyor

Ne hakkında konuştuğunu bilmiyor

Beni yüzdüğüm yere götür

Buradaki havayı özlediğimi

Ama aklımın dışındayım ama onlardan farklı

Ve aklını kaçırmışsın ama onlardan farklı

Aklımızın dışındayız ama onlardan farklıyız

Aklımızın dışındayız ama onlardan farklıyız

Biz onlardan farklıyız

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