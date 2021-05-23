Zitti E Buoni şarkı sözleri Zitti E Buoni şarkısı kim söylüyor?
Eurovision'u hangi ülke kazandı? Eurovision 2021'in kazananı 524 puan ile İtalya oldu. Zitti E Buoni adlı şarkısı 524 puanla Eurovision 2021 Şarkı Yarışması Finalisti oldu. Maneskin rock grubunun kazandığı Eurovision 2021 yarışması şarkı Zitti E Buoni sözleri nedir? İşte Eurovision 2021 yarışmasında kazanan Zitti E Buoni şarkısının sözleri.
Eurovision 2021 Şarkı Yarışması finalinde İtalya'yı temsil eden rock grubu Maneskin'in, "Zitti E Buoni" adlı şarkısı 524 puanla birinci seçildi.
Zitti E Buoni şarkı sözleri
Ne dediğimi bilmiyorlar
Sen kirlisin, çamurlu
Parmakların arasında sarı puro
Yürürken puro ile ben
Üzgünüm ama çok inanıyorum
Bu sıçramayı yapabileceğimi
Ve yol yokuş yukarı olsa bile
Bu yüzden şimdi eğitim alıyorum
Ve iyi akşamlar, bayanlar ve baylar, oyunculardan
Toplarına dokunsan iyi olur
Sessiz ve iyi olsan iyi olur
Buradaki insanlar tuhaf, uyuşturucu satıcıları gibi
Çok fazla gece kilitlendim
Mo 'onları tekmeliyorum' bu kapıları
Dağcılar gibi görün
Çok üzgünüm anne her zaman dışarıdayım ama
Aklımın dışındayım ama onlardan farklı
Ve aklını kaçırmışsın ama onlardan farklı
Aklımızın dışındayız ama onlardan farklıyız
Aklımızın dışındayız ama onlardan farklıyız
Sayfalar ve sayfalar yazdım, tuz gördüm sonra gözyaşları
Arabadaki bu adamlar ve rapids tırmanmazlar
Bir mezar taşına yazılmış, benim evimde tanrı yok
Ama zaman duygusunu bulursan, unutuluşundan yükselirsin
Ve doğal gücü durduracak rüzgar yok
Doğru bakış açısından rüzgarın heyecanını hissediyorsun
Arkada balmumu kanatlarla bu yüksekliği arayacağım
Beni durdurmak istiyorsan tekrar dene, kafamı kesmeyi dene çünkü
Aklımın dışındayım ama onlardan farklı
Ve aklını kaçırmışsın ama onlardan farklı
Aklımızın dışındayız ama onlardan farklıyız
Aklımızın dışındayız ama onlardan farklıyız
Konuş, maalesef insanlar konuşuyor
Ne hakkında konuştuğunu bilmiyor
Beni yüzdüğüm yere götür
Buradaki havayı özlediğimi
Konuş, maalesef insanlar konuşuyor
Ne hakkında konuştuğunu bilmiyor
Beni yüzdüğüm yere götür
Buradaki havayı özlediğimi
Konuş, maalesef insanlar konuşuyor
Ne hakkında konuştuğunu bilmiyor
Beni yüzdüğüm yere götür
Buradaki havayı özlediğimi
Ama aklımın dışındayım ama onlardan farklı
Ve aklını kaçırmışsın ama onlardan farklı
Aklımızın dışındayız ama onlardan farklıyız
Aklımızın dışındayız ama onlardan farklıyız
Biz onlardan farklıyız