Zirveyi 4 sektör göğüsledi

Bim yine ilk 10’da

2017 ve 2018 yıllarında 7 ve 8’inci sırada yer alan BİM Birleşik Mağazalar AŞ, 40.2 milyar lirayla bu defa 6’ncı sıraya yükselirken, Ahlatcı Kuyumculuk 34.7 milyar lirayla 8’inci, RC Rönesans İnşaat 28.7 milyar lirayla 10’uncu oldu.

İlk 10’da yer alan şirketler, başarılı bir grafik sergiliyor ve takdir topluyorlar. 2019’da 74.3 milyon yolcu taşıyan THYAO, 1.5 milyar lira kâr elde etti. Firmanın dış hatlar satışları da 63 milyar lirayı geçti. Türkiye’de 8 bin 600’ü üzerinde mağazayla hizmet veren perakende zinciri BİM Birleşik Mağazalar AŞ, 2019’da yüzde 24 büyüdü. Mağaza yatırımlarına hız veren zincirin net kârı 1.22 milyar lira olarak kayıtlara geçti. Çorum merkezli Ahlatcı Kuyumculuk da ihracata ağırlık veriyor ayrıca istihdam adedini gün be gün arttırıyor. Yurt içinde ve yurt dışında önemli projelere imza atan RC Rönesans İnşaat ise büyümeye, yatırımlarına yenilerini eklemeye devam ediyor. Fortune Türkiye 500’de yer alan şirketlerin toplam net satışları 2019’da yüzde 14.9 artarak 1.8 trilyon liraya çıktı. Bu rakam 2018’de 1.5 trilyon liraydı. Şirketlerin net kârları yüzde 44.5 artarak 78.1 milyar liraya ulaştı. Esas faaliyet kârları yüzde 2.26 artışla 13.4 milyar liraya dayandı.

İhracat şampiyonu THY

En büyük 500 şirketin toplam ihracatı, TL bazında yüzde 14.6 oranında artarak 515.8 milyar liraya yükseldi. Dolar bazında ise yüzde 2.7 daralarak 90.9 milyar dolara geriledi. İhracat listesinde başı THY çekti. Rönesans ve TÜPRAŞ da ilk 5’e girmeyi başardı. İlk 500‘ün toplam istihdam sayısı 2019’da 1 milyon 240 bini aştı. İstihdamda bir numaraya 54 bin 106 çalışanıyla RC Rönesans İnşaat oturdu. Bu firmayı 51 bin 765’le BİM Birleşik Mağazalar AŞ, 43 binle PTT (Posta ve Telgraf Teşkilatı) izledi.