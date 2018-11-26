Zirvenin sahibi Başakşehir, Göztepe'yi 2-0 ile mağlup etti!
Lider Başakşehir, Göztepe'yi deplasmanda 2 golle yenerek puanını 30'a çıkardı ve zirvedeki yerini korudu.26 Kasım 2018 Pazartesi 22:04
Spor Toto Süper Ligi'nin 13. haftasında İzmir'de Göztepe'ye konuk oldu.
Deplasmanda kazandı
İstanbul temsilcisi, deplasmanda sarı-kırmızılıları 2-0 yenerek puanını 30'a çıkardı ve liderliği sürdürdü.
Puan farkını açmaya devam ediyor
Öte yandan Başakşehir, bu maçın ardından puan farkını Galatasaray'la 6'ya, Beşiktaş'la 9'a ve Fenerbahçe'yle 17'ye çıkardı.
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