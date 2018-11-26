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Zirvenin sahibi Başakşehir, Göztepe'yi 2-0 ile mağlup etti!

Lider Başakşehir, Göztepe'yi deplasmanda 2 golle yenerek puanını 30'a çıkardı ve zirvedeki yerini korudu.

26 Kasım 2018 Pazartesi 22:04
Zirvenin sahibi Başakşehir, Göztepe'yi 2-0 ile mağlup etti!

Spor Toto Süper Ligi'nin 13. haftasında İzmir'de Göztepe'ye konuk oldu.

Deplasmanda kazandı

İstanbul temsilcisi, deplasmanda sarı-kırmızılıları 2-0 yenerek puanını 30'a çıkardı ve liderliği sürdürdü.

Puan farkını açmaya devam ediyor

Öte yandan Başakşehir, bu maçın ardından puan farkını Galatasaray'la 6'ya, Beşiktaş'la 9'a ve Fenerbahçe'yle 17'ye çıkardı.

 

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 22:04
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Başakşehir
  4. Göztepe'yi deplasmanda yendi
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