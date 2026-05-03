Başakşehir'de endişendiren olay: Mescitte parçalanmış halde bulundular!

İstanbul Başakşehir'de bir binada 4 kedi yavrusu, mescitte parçalanmış halde bulundu. Yavru kedilerin parçalanarak öldürüldüğü iddia edilirken site yöneticisi Şafak B.'yi ifadesini almak için polis merkezine götürdü.

Olay, 2 Mayıs Cumartesi günü saat 17.30 sıralarında Kayabaşı Mahallesi 26. Bölge 4. Etap'ta bulunan bir sitede meydana geldi.

KOKUYA YÖNELDİ İddiaya göre, kedileri bir süre göremeyen sahipleri yavru kedileri aramaya başladı. Sitedeki bina girişinde mescit olarak kullanılan alandan gelen kokular üzerine kedinin sahibi buraya yöneldi.

4 KEDİ YAVRUSU MESCİTTE PARÇALANMIŞ HALDE BULUNDU Anne kedinin sürekli miyavlaması üzerine kedi sahibi bina sakinlerinden yardım istedi. Sitenin mescit olarak kullanılan bölümünün kapısı açıldığında yeni doğmuş 4 kedi yavrusunun parçalanarak öldürüldüğünü gördü.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, içeride inceleme yaptı. İncelemelerin ardından site yöneticisi Şafak B. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

ANNE YAVRULARINI ARAMAYA DEVAM ETTİ Anne kedi ise sitede kaybettiği yavrularını aramayı sürdürdü. Hem sitede hem binada güvenlik kamerası bulunmadığını belirten site sakinleri duruma tepki gösterdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"KUYRUKLARINI KOPARMIŞLAR; KİMİN YAPTIĞINI BİLMİYORUZ" Bir site sakini, "Buraya bir tane kedi girmiş, sahibi arıyor kediyi. Yavruları da buraya gitmiş. Bu kapı açıktı, burayı su bastığı için kurusun diye biz burayı açık bıraktık. Anahtar bizde ama bu kapı açıktı. Son 2 gündür kapı kilitli. Kedi de bağırıyormuş, sahibi de yan taraftaki komşu. Komşu buradan girmiş, kediyi aramış, seslerin geldiğini duymuş. Kapının kilitli olduğunu fark edince çilingir getirmiş. Çilingir yardımıyla kapıyı açıp içeri girmişler. İç taraftaki odada kedinin kuyruklarını koparmışlar, derilerini kesmişler. Kimin yaptığını bilmiyoruz. Hiçbirşey dikkatimizi çekmedi, kamera da yok. Kedinin sahipleri buldu. Onlar da şu anda karakola gidiyorlar. " dedi.

"BİRİLERİ ÖLDÜRMÜŞ KÖPEK YAPMIŞ OLAMAZ" Site sakini Ramazan Yıldırım ise, "2 arkadaş bir kadın bir erkek binanın girişindeydiler. Ne yapıyorsunuz diye sordum. Dediler ki, 'Mescide girmemiz lazım, kedilerimiz var.' Ben de mescidin kapalı olduğunu söyledim. En son depoya birşeyler koymuştuk. 'Kedilerimiz var' dediler. 'İçeride kedi olsa ses çıkar' dedim. 'Ses yok, büyük ihtimalle ölmüştür' dediler. Anahtarın sitenin yöneticisinde olduğunu söyledim. Büyük ihtimalle birileri öldürmüştür. Köpek yapmış olamaz; köpek olsa ses duyardık ses de yoktu. Yan tarafta benim binam, ses yoktu. Mescit olarak geçiyor o alan." diye konuştu.

