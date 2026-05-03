Başakşehir'de endişendiren olay: Mescitte parçalanmış halde bulundular!

"KUYRUKLARINI KOPARMIŞLAR; KİMİN YAPTIĞINI BİLMİYORUZ" Bir site sakini, "Buraya bir tane kedi girmiş, sahibi arıyor kediyi. Yavruları da buraya gitmiş. Bu kapı açıktı, burayı su bastığı için kurusun diye biz burayı açık bıraktık. Anahtar bizde ama bu kapı açıktı. Son 2 gündür kapı kilitli. Kedi de bağırıyormuş, sahibi de yan taraftaki komşu. Komşu buradan girmiş, kediyi aramış, seslerin geldiğini duymuş. Kapının kilitli olduğunu fark edince çilingir getirmiş. Çilingir yardımıyla kapıyı açıp içeri girmişler. İç taraftaki odada kedinin kuyruklarını koparmışlar, derilerini kesmişler. Kimin yaptığını bilmiyoruz. Hiçbirşey dikkatimizi çekmedi, kamera da yok. Kedinin sahipleri buldu. Onlar da şu anda karakola gidiyorlar. " dedi.