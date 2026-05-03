Topraktan servet fışkırıyor: Günde 3 kilo topluyor, kilosunu 1500 liraya satıyorlar!

İlkbahar yağmurlarının ardından toprak altında yetişen “dolaman” mantarı için vatandaşlar gün boyu arazi geziyor. Kilosu 1.500 TL’ye kadar alıcı bulan mantarı toplayanlar, “Altın bulsam bu kadar sevinmem” diyor.

Türkiye’nin dört bir yanında bahar yağmurlarıyla birlikte kırsal bölgelerde yetişen ve halk arasında “dolaman” olarak bilinen mantar için yoğun arayış başladı. Toprak altında yetişen, trüf türlerinden biri olarak değerlendirilen mantarın kilogram fiyatı 1.500 ile 2 bin TL arasında değişiyor.

Eskişehir’de özellikle Odunpazarı ilçesinin kırsal mahallelerinde sabahın erken saatlerinde araziye çıkan vatandaşlar, gün boyu ellerindeki sivri demir çubuklarla toprağı kontrol ederek dolaman arıyor. Toplayıcılar, gün sonunda ortalama 3 kilogram mantar bulabildiklerini belirtiyor.

TADI, KUZU ETİNE ÇOK BENZİYOR

Sanayi esnafı Alaattin Çetin, dolaman mantarını aile büyüklerinden öğrendiklerini belirterek, “Babalarımızdan, dedelerimizden gördük. Sabah güneş açınca toplamaya başlıyoruz, hava kararana kadar devam ediyoruz. Sadece öğlen yemek molası veriyoruz” dedi.

Dolamanın tadının kuzu etine benzediğini söyleyen Çetin, mantarın genellikle közleme, tereyağında kavurma, fırında pişirme ya da yumurtalı olarak tüketildiğini ifade etti.

KİLOSU 1500 LİRA

Yaklaşık 30 yıldır dolaman toplayan Fevzi Tek ise mantarın değerine dikkat çekerek, “Ben 50 yaşımdayım, 20 yaşımdan beri topluyorum. Kilosunu 1.500 TL’ye sattıklarına şahit oldum. Bulması çok zor. Akşama kadar dolaşsan 3 kilo ancak toplanıyor” diye konuştu.

Dolaman bulduğunda büyük mutluluk yaşadığını anlatan Tek, “Bence altından bile daha değerli. Altın bulsam bu kadar sevinmem. Doğada sessiz sakin toplaması da ayrı bir zevk” ifadelerini kullandı.

Yağışın bol olduğu yıllarda nisan sonundan mayıs sonuna kadar çıkan dolaman mantarı, hem lezzeti hem de yüksek fiyatıyla bölgede baharın en gözde doğal ürünlerinden biri olarak görülüyor.

 

