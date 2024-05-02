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Gündem Zirvenin konusu Anayasa ve Terörle mücadele
Gündem

Zirvenin konusu Anayasa ve Terörle mücadele

Yeniakit Publisher
2024-05-02 07:24:00 -
Zirvenin konusu Anayasa ve Terörle mücadele

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le bugün 16.00'da AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya gelecek. Zirvenin ana gündemini 'Yeni anayasa çalışmaları' ve 'terörle mücadele' oluşturacak.

Özel ile birlikte gelen heyetle görüşmeye ise AK Parti'den o isimlerin karşılığı isimler katılacak. Bu kapsamda ilgili genel başkan yardımcıları, parti sözcüsü ve Meclis grup başkanı gibi isimlerin katılması bekleniyor.

Erdoğan ve Özel, TBMM'nin 104'üncü açılış yıldönümü nedeniyle düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resepsiyonunda sürpriz şekilde bir araya gelmiş, kısa bir sohbet gerçekleştirip randevulaşmıştı.

Özel, devletin başı olarak Cumhurbaşkanı'yla Çankaya Köşkü'nde görüşmek istedi. Yapılan temaslarda Beştepe'yi de kabul etti. Ancak görüşme yeri olarak AK Parti Genel Merkezi belirlendi. Bunun nedeni Özel'in, hükümete elinde bir talep dosyasıyla gelecek olması.

Görüşme mekânı olarak AK Parti Genel Merkezi'nin tercih edilmesinin iki parti arasında görüşme için daha uygun olacağına karar verildi.
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Yorumlar

şüayıp

Sol istiyor ki belediyelere haziyne yardımı verip bolca militanı istihdam edip milli geliri heba etseler
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