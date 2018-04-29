Zirvenin gözü bu maçta! İşte ilk 11'ler
Spor Toto Süper Lig'de küme düşme korkusu yaşayan ekiplerden Osmanlıspor sahasında şampiyonluk mücadelesi veren Başakşehir'i ağırlıyor.29 Nisan 2018 Pazar 15:36
OSMANLISPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
İLK 11'LER!
OSMANLISPOR: Karcemarskas, Vrsajevic, Numan, Yalçın, Pinto, Ceyhun, Lumanza, Musa, Serdar, Regattin, Cikalleshi
TEKNİK DİREKTÖR:İrfan Buz
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caicara, Da Costa, Epureanu, Clichy, Mahmut, Emre, Arda, Elia, Visca, Adebayor.
TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı
SAAT: 16:00
HAKEM: Ümit Öztürk
STAT: Osmanlı Stadı
YAYIN: beIN Sports
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