Zirvede kayak keyfi

Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden sayılan Palandöken Kayak Merkezi kayak severlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Yüksekliği 3 bin 200 metreyi kar kalınlığının ise yer yer 2.80 metre civarında olan Ejder tepesine bir grup kayak sever Zekai Yüce, Metin Keteci ve Osman Kökyayla ve Selim Alaftargil tırmanış yaptı. Tırmanışlar ikişer veya üçer gün aralıklarla devam ediyor. Tur kayağı veya Hedik kayakları ile 3 bin 200 metrede bulunan Ejder tepesine tırmanıştan sonra kayak severler zirveden aşağıya kayak yaparak kışın tadını çıkarıyorlar.

Yazın gelmesiyle birlikte dünyayı saran Covit-19 virüsü ile mücadele edilirken sahil yerlerinde ise vatandaşlar denize girmenin tadını çıkarıyor. Deniz olmayan bölgelerde dağların yüksek kesimlerinde halen daha karlar erimeden duruyor. Erzurum Palandöken Kayak Merkezinde de tırmanış yapan kayakçılar bazı bölgelerde kar kalınlığının yer yer 2.80 civarında olduğunu belirttiler.

Doğuda deniz olmayınca kayak severler dağ ve buz tırmanışı yapmayı da ihmal etmiyor. Batıda yer yer temiz sahillerde ve sosyal mesafeye uyarak denize girilirken doğuda da dağcılar ve kayak severler kayak yapıyorlar.