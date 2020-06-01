Zirai atıkları ayrıştıracak proje hayata geçti

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından, doğada kirliliğe yol açma riski yüksek olan zirai ilaç ambalajlarının bertaraf edilmesi ile ilgili hazırlanan proje hayata geçti. İlk etapta 7 kırsal mahallede 11 noktada zirai ilaç ambalajı toplama kafesleri yerleştirildi. Proje tüm kırsal mahallelere yayılacak.

Tarım alanlarında kullanılan zirai ilaç ambalajlarının gelişi güzel çevreye atılıp kirliliğe yol açmasını önlemek amacıyla, Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan zirai atık toplama kafesleri, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince kırsal mahalle muhtarları ile ortaklaşa yürütülen çalışma ile belirlenen yerlere yerleştirildi.

Proje kapsamında Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından çiftçilere zirai atıkların kaynağında ayrıştırılması konusunda bilgilendirmede bulunuluyor. Özel kafeslerde ayrı olarak toplanan zirai ilaç ambalajları, özel araçlar ile alınarak imha edilecek. Proje ile zirai atıklar nedeniyle yerüstü ve yeraltı su kaynakları ile toprağın kirlenmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

“Toprakta ve su kaynaklarında kirliliğe yol açıyor”

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Tarımsal ürün kayıplarına neden olan ve verimliliği düşüren zararlılar, hastalıklar ve yabancı otlar ile yapılan mücadelede en yaygın ve en pratik yöntem, zirai ilaç (pestisit) kullanımıdır. Uygulama sonrası pestisit ambalajlarında kalan pestisitler veya pestisit bulaşıklı kaplar ciddi çevresel sorunlara neden olmaktadır. Özellikle boş pestisit kaplarının/ambalajlarının yeniden bilinçsiz kullanımı ya da gıda ve su kabı olarak kullanımı çeşitli pestisit zehirlenmelerine neden olmaktadır. Ayrıca çevreye rastgele bırakılmış pestisit kapları toprakta ve su kaynaklarında kirlenmeye neden olabilir. Projemiz ile bu oluşan atıkların ayrı ve doğru şekilde biriktirilmesi için vatandaşlara gerekli bilgilendirme yapılarak atıkların ayrı toplanması için uygun imkânlar sunulmuştur. Ayrı toplanan atıkların kontrollü bertarafı ile zirai ambalajların oluşturduğu olduğu kirliliğin önüne geçmek en büyük amacımızdır,” ifadeleri kullanıldı.

“Çiftçilerimizden ricamız bize yardımcı olmalarıdır”

Zirai atıkların tıbbi atıklar gibi özenle toplanıp bertaraf edilmesi gerektiğini ifade eden Yüksel, “Biz bunları göz önünde bulundurarak bir proje hazırladık. Proje ile kırsal mahallelerimizde belirli noktalara yerleştirdiğimiz kafeslerde biriken ambalaj atıkları belirli aralıklar ile belediyemiz tarafından toplanacak, diğer atıklardan ayrı olarak biriktirilen atıklar ise uygun araçlar ile imha noktasına gönderilecek. Bu kapsamda ilk olarak 7 mahallede 11 adet kurulumunu yaptığımız zirai atık toplama kafeslerimiz çiftçilerimizin hizmetine sunuldu. Çiftçilerimizden beklentimiz, kullandıkları zirai ilaçların ambalajlarını yerleştireceğimiz bu kafeslere atarak çevrenin korunmasında bizlere yardımcı olmalarıdır” açıklamasında bulundu.