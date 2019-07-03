0553 313 94 23

Ziraatli gençler Türkiye şampiyonu oldu

Ziraat Bankası Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İlker Met:- "Türk voleyboluna katkı sağlamak üzere artan bir ivme ile çalışıyoruz. Çalışmalarımızın meyvesini görmek bizleri çok mutlu ediyor"

03 Temmuz 2019 Çarşamba 10:20
Ziraatli gençler Türkiye şampiyonu oldu

İSTANBUL (AA) - Ziraat Bankası Spor Kulübü Erkek Voleybol Takımı, Genç Erkekler Türkiye Şampiyonası'nda şampiyon oldu.

Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, Ankara'da düzenlenen final maçında Beşiktaş ile karşılaşan Ziraat Bankası Spor Kulübü, rakibini 3-0 yenerek kupayı evine götüren taraf oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ziraat Bankası Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İlker Met, Türk voleyboluna katkı sağlamak üzere artan bir ivme ile çalıştıklarını belirterek, "Çalışmalarımızın meyvesini görmek bizleri çok mutlu ediyor. Diğer altyapı takımımız olan Yıldız Takımı'mız da geçtiğimiz hafta Türkiye şampiyonu oldu. Böylece kulübümüz iki Türkiye Şampiyonluğu kupasını aynı anda müzesine götürmeyi başardı. Ayrıca, küçük takımımız da sergilediği mücadele ile Türkiye üçüncüsü olmaya hak kazandı." ifadelerini kullandı.

Voleybol için Türkiye'nin dünyada önemli bir otorite olacağını belirten Met, altyapıdaki gençlerin öz güveni ve tutkusunun voleybolun geleceği için umut vadettiğini, bu vizyonla altyapı oyuncularının bir kısmını Efeler Ligi'ndeki takımlarında da oynatarak hem oyuncularının gelişimine hem de Türk voleyboluna katkı sağlamayı hedeflediklerini vurguladı.

Ziraat Bankası Spor Kulübü Takım Kaptanı Yusuf Eken ise Ziraat Bankası'na Konya'dan 2013 yılında geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"İlk önce küçük takımda oynadım ve yavaş yavaş üst takımlarda da oynamaya başladım. Başarının sabırla mücadele sonucu oluştuğuna inanıyorum. Bu yıl tüm sezon boyunca takım arkadaşlarımız ile yoğun bir maç programını geride bıraktık. Zorlu deplasman maçlarında mücadele ettik. Maçlarımızda ailelerimiz ve Ziraat Bankası çalışanları sürekli bizleri destekledi. Aile ortamında voleybol oynarken sezon boyunca göstermiş olduğumuz emeklerin karşılığını bugün aldık. Kulüp kültürümüze yakışır bir mücadele ile şampiyon olduk. Bütün takım olarak kazanılan bu başarıdan dolayı çok mutluyuz."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 10:20
  1. Voleybol
  2. Ziraat Bankası Spor Kulübü

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dikili-Midilli seferleri başladı
    1. Dikili-Midilli seferleri başladı
    2. Ergenekon yok imiş! Külahıma anlatın,..
    3. Zanka kimdir? Zanka nereli ve kaç..
    4. Halk plajına yapılan kaçak iskeleye..
    5. Aslanapa’da 25 bin 530 dekar zirai..
    6. Üniversite yolunda yeniliklere açık..
    7. Dumlupınar’da heykellere bakım ve..
    8. Medikal detoks ile sağlıklı zayıflayın
    9. Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu
    10. Almanya Schengen vizesi başvuruları..
    11. Selde kaybolan 2 kişiyi arama..
    12. Başkan Altun, Salı Pazarını Ziyaret..
    13. Düzce’de çarşıya gitmek içine evden..
    14. Pakistan'da havalimanında silahlı..
    15. Türkiye-Çin işbirliğiiçin potansiyel..
    16. Tavşanlı’da trafik kazası: 2 yaralı
    17. Cemallettin Latiç Türk edebiyatı’nda
    18. Maltepe'de zincirleme trafik kazası!..
    19. İlçe protokolünden şehit ailelerine..
    20. FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına..
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    Oğuz Haksever yine alay konusu oldu
    Oğuz Haksever yine alay konusu oldu
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız

    Günün Karikatürü

    3 Temmuz 2019
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz