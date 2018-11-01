Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci gün maçları tamamlandı! İşte günün toplu sonuçları
Ziraat Türkiye Kupası 4.tur karşılaşmaları oynanan zorlu maçlarla tamamlandı.01 Kasım 2018 Perşembe 03:03
İşte Kupada 4.tur sonuçları:
Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Demir Grup Sivasspor: 2-1
BUGSAŞ Spor-Trabzonspor: 0-2
Altındağ Belediyespor-Aytemiz Alanyaspor: 1-3
Hatayspor-Fethiyespor: 3-1
Bandırmaspor Baltok-Van Büyükşehir Belediyespor: 0-0 (2-4 penaltılarla)
Darıca Gençlerbirliği-Kardemir Karabükspor: 6-1
Nazilli Belediyespor-Osmanlıspor 3-2
Şile Yıldızspor-Boluspor: 2-5
Ümraniyespor-Anagold 24Erzincanspor: 5-1
MKE Ankaragücü-Erbaaspor: 1-0
Kayserispor-Pazarspor: 6-1
Evkur Yeni Malatyaspor-Kırklarelispor: 1-0
Kahramanmaraşspor-Atiker Konyaspor: 3-0
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