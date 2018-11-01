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Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci gün maçları tamamlandı! İşte günün toplu sonuçları

Ziraat Türkiye Kupası 4.tur karşılaşmaları oynanan zorlu maçlarla tamamlandı.

01 Kasım 2018 Perşembe 03:03
Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci gün maçları tamamlandı! İşte günün toplu sonuçları

İşte Kupada 4.tur sonuçları:

Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Demir Grup Sivasspor: 2-1

BUGSAŞ Spor-Trabzonspor: 0-2

Altındağ Belediyespor-Aytemiz Alanyaspor: 1-3

Hatayspor-Fethiyespor: 3-1

Bandırmaspor Baltok-Van Büyükşehir Belediyespor: 0-0 (2-4 penaltılarla)

Darıca Gençlerbirliği-Kardemir Karabükspor: 6-1

Nazilli Belediyespor-Osmanlıspor 3-2

Şile Yıldızspor-Boluspor: 2-5

Ümraniyespor-Anagold 24Erzincanspor: 5-1

MKE Ankaragücü-Erbaaspor: 1-0

Kayserispor-Pazarspor: 6-1

Evkur Yeni Malatyaspor-Kırklarelispor: 1-0

Kahramanmaraşspor-Atiker Konyaspor: 3-0

 

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 03:03
  1. Karabük
  2. Van
  3. Trabzon
  4. Sivas
  5. Kahramanmaraş
  6. Malatya
  7. Konya
  8. Kırklareli
  9. Kayseri
  10. Hatay
  11. Erzincan
  12. Bolu
  13. Ankara
  14. Ziraat Türkiye Kupası
  15. Ziraat Türkiye Kupası 4.tur

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