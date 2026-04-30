İran'dan ABD açıklaması: Sınırlarımız uzun

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD'nin olası kara ablukası planının İran'ın sınırlarının uzunluğu nedeniyle başarıya ulaşamayacağını belirtti.

Kalibaf, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan konuya ilişkin açıklama yaptı.

İran Meclis Başkanı Kalibaf, "Eğer biri New York'tan batı kıyısına, diğeri de Los Angeles'tan doğu kıyısına iki duvar inşa ederseniz toplam uzunluk 7 bin 755 kilometre olur. Bu da İran'ın toplam sınırlarından hala yaklaşık bin kilometre daha kısadır." ifadelerini kullandı.

Kalibaf, böyle sınırlara sahip bir ülkeyi ablukaya almakta ABD'nin başarılı olamayacağını kaydetti.