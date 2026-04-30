Memur ve işçi sendikaları Külliye'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Daima işçi kardeşlerimizin yanında olduk
1 Mayıs öncesi memur ve işçi sendikalarıyla Külliye'de bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Madencilerin sorununun çözümüne katkı sağladık. İşçilerin hakkının yenilmesine rıza göstermedik. Daima işçi kardeşlerimiz yanındayız" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla işçi, memur ve işveren temsilcilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:
Madencilerin sorununun çözümüne katkı sağladık. İşçilerin hakkının yenilmesine rıza göstermedik.
Daima işçi kardeşlerimiz yanındayız
Biz işçinin, emekçinin ve çalışanların aleyhine hiçbir adım atmayız. Çünkü bu ülkeyi gerçek anlamıyla vatan kılan sizin alın terinizdir.
İşçi kardeşlerimizin yanında olduk. Sendikal hakları genişlettik, tarihi adımlar attık
