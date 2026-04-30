10 şüpheli tutuklandı! Avcılar’da 26 hırsızlık dosyası tek tek incelendi
İstanbul Avcılar’da nisan ayı boyunca yaşanan 26 hırsızlık olayıyla ilgili yürütülen çalışmada 23 şüphelinin kimliği belirlendi.
İstanbul Avcılar’da nisan ayında meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili polis ekipleri geniş çaplı çalışma yürüttü.
23 kişi belirlendi
Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde 1- 30 Nisan tarihleri arasında meydana gelen 5'i otomobil, 3'ü motosiklet, 4'ü ev, 6'sı iş yerinden olmak üzerde toplam 26 hırsızlık olayı ile ilgili kapsamlı soruşturma yaptı. Ekiplerin çalışmaları ve güvenlik kameraları görüntülerinin analizi sonucunda hırsızlık olaylarıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen 23 şüpheli belirlendi.
10 şüpheli tutuklandı
Yapılan operasyon sonucunda şüpheliden 20'si yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklandı.
