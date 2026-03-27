Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan dorukta! Çeyrek final programı açıklandı!

Kupada çeyrek final şöleni başlıyor

TFF'den yapılan resmi açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final müsabakaları 21, 22 ve 23 Nisan tarihlerinde futbolseverlerle buluşacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan bu kritik karşılaşmalarda galip gelen takımlar, adlarını yarı finale yazdırma başarısı gösterecek.

İşte Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final programı:

Tarih Saat Karşılaşma 21 Nisan Salı 20.30 Konyaspor - Fenerbahçe 22 Nisan Çarşamba 20.30 Galatasaray - Gençlerbirliği 23 Nisan Perşembe 18.45 Samsunspor - Trabzonspor 23 Nisan Perşembe 20.30 Beşiktaş - Corendon Alanyaspor

Yarı final yolu belli oldu

Çeyrek finaldeki zorlu eşleşmelerin ardından yarı final eşleşmeleri de şimdiden şekillenmiş durumda. 23 Nisan akşamı oynanacak son maçların ardından yarı finalin tarafları kesinleşecek. Kupada şampiyonluk hedefleyen takımlar, Nisan ayının son haftasında sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Tüm karşılaşmaların heyecanı, her yıl olduğu gibi naklen ekranlarda olacak.