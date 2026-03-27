Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan dorukta! Çeyrek final programı açıklandı!
Ziraat Türkiye Kupası'nda (ZTK) futbolseverlerin merakla beklediği çeyrek final eşleşmeleri ve maç takvimi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından ilan edildi. Kupada devlerin sahne alacağı karşılaşmalar için nefesler tutulurken, maçların oynanacağı tarihler ve saatler netleşti.
Kupada çeyrek final şöleni başlıyor
TFF'den yapılan resmi açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final müsabakaları 21, 22 ve 23 Nisan tarihlerinde futbolseverlerle buluşacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan bu kritik karşılaşmalarda galip gelen takımlar, adlarını yarı finale yazdırma başarısı gösterecek.
İşte Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final programı:
|Tarih
|Saat
|Karşılaşma
|21 Nisan Salı
|20.30
|Konyaspor - Fenerbahçe
|22 Nisan Çarşamba
|20.30
|Galatasaray - Gençlerbirliği
|23 Nisan Perşembe
|18.45
|Samsunspor - Trabzonspor
|23 Nisan Perşembe
|20.30
|Beşiktaş - Corendon Alanyaspor
Yarı final yolu belli oldu
Çeyrek finaldeki zorlu eşleşmelerin ardından yarı final eşleşmeleri de şimdiden şekillenmiş durumda. 23 Nisan akşamı oynanacak son maçların ardından yarı finalin tarafları kesinleşecek. Kupada şampiyonluk hedefleyen takımlar, Nisan ayının son haftasında sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Tüm karşılaşmaların heyecanı, her yıl olduğu gibi naklen ekranlarda olacak.