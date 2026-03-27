  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Karadeniz’de de Türkiye’yi savaşa çekmek istiyorlar CHP iyice b.ka battı! Marmaris ve Uşak belediyelerine operasyon: Rüşvete suçüstü Tanju’nun adamı da şişeye takıldı! Bakan Kurum’dan ABD’de sıfır atık diplomasisi: Kurum, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü İftiracı, elini kolunu sallaya sallaya geziyor Rüşvet operasyonunda gözaltına alınmıştı... CHP'li Uşak Belediye Başkanı 21 yaşındaki personelle otelde basıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan STRATCOM Zirvesi'ne video mesaj gönderdi Korkudan otelde askerlik yapıyorlar Tahran'dan Washington'a diplomatik yanıt: "Şartlarımız net" Siyonist, tarlayı iyi sürmüş meyvesini yiyor Alman devleti çocuk katili ile ortak
Spor Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan dorukta! Çeyrek final programı açıklandı!
Spor

Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan dorukta! Çeyrek final programı açıklandı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan dorukta! Çeyrek final programı açıklandı!

Ziraat Türkiye Kupası'nda (ZTK) futbolseverlerin merakla beklediği çeyrek final eşleşmeleri ve maç takvimi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından ilan edildi. Kupada devlerin sahne alacağı karşılaşmalar için nefesler tutulurken, maçların oynanacağı tarihler ve saatler netleşti.

 

Kupada çeyrek final şöleni başlıyor

TFF'den yapılan resmi açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final müsabakaları 21, 22 ve 23 Nisan tarihlerinde futbolseverlerle buluşacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan bu kritik karşılaşmalarda galip gelen takımlar, adlarını yarı finale yazdırma başarısı gösterecek.

İşte Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final programı:

Tarih Saat Karşılaşma
21 Nisan Salı 20.30 Konyaspor - Fenerbahçe
22 Nisan Çarşamba 20.30 Galatasaray - Gençlerbirliği
23 Nisan Perşembe 18.45 Samsunspor - Trabzonspor
23 Nisan Perşembe 20.30 Beşiktaş - Corendon Alanyaspor

Yarı final yolu belli oldu

Çeyrek finaldeki zorlu eşleşmelerin ardından yarı final eşleşmeleri de şimdiden şekillenmiş durumda. 23 Nisan akşamı oynanacak son maçların ardından yarı finalin tarafları kesinleşecek. Kupada şampiyonluk hedefleyen takımlar, Nisan ayının son haftasında sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Tüm karşılaşmaların heyecanı, her yıl olduğu gibi naklen ekranlarda olacak.

Spor salonunda korku dolu anlar
Spor salonunda korku dolu anlar

Gündem

Kayserispor’dan son yılların en kötü performansı
Kayserispor’dan son yılların en kötü performansı

Spor

PFDK'den Beşiktaş ve Trabzonspor'a ceza
PFDK'den Beşiktaş ve Trabzonspor'a ceza

Spor

FIFA’dan Amedspor’da dev ceza! Süresiz transfer yasağı geldi
FIFA’dan Amedspor’da dev ceza! Süresiz transfer yasağı geldi

Spor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23