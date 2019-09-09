Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur heyecanı başlıyor - Kupada 2. tur yarın oynanacak 6 müsabakayla start alacak



İSTANBUL (AA) - Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 2. tur yarın oynanacak 6 maçla başlayacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak 2. turda 66 takım mücadele edecek. Yarın başlayacak karşılaşmalar, 11 ve 12 Eylül'de oynanacak. Türkiye Kupası'nda yarın oynanacak maçların programı şöyle: 13.00 Kars 36 Spor-Pazarspor (Prof. Dr. Aba Müslüm Güven) 15.00 Yeni Orduspor-Fatsa Belediyespor (19 Eylül) 15.00 Kemerspor 2003-Karaman Belediyespor (Kemer İlçe) 15.30 1877 Alemdağspor-Çatalcaspor (Şile İlçe) 18.30 Kocaelispor-Gölcükspor (Kocaeli) 19.00 İçel İdmanyurdu-Serik Belediyespor (Mersin)

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