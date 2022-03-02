Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final mücadeleleri 3 Mart Perşembe akşamı tamamlanacak. Futbolseverler adını yarı finale yazdıran Trabzonspor’un ne zaman hangi takımla karşılaşacağını araştırmaya başladı.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçı Trabzonspor rakibi kim?

Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçları tek kaç eleme usulüne göre oynandı. Yarı final ise çift maç eleme usulüne göre oynanacak. Yarı final ilk maçları 19, 20 veya 21 Nisan'da, ikinci maçları ise 10, 11 veya 12 Mayıs'ta oynanacak. Kupada sezon başında yapılan düzenleme gereği, çift maç usulüne göre oynanacak yarı final müsabakalarında deplasman golü kuralı uygulanmayacak.

Türkiye Kupası final maçı ise 26 Mayıs 2022'de oynanacak.

Trabzonspor; Beşiktaş-Kayserispor eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Kayserispor, Beşiktaş’ı 2-1 mağlup etti ve kupada Trabzonspor’a rakip oldu.