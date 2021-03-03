Ziraat Türkiye Kupası’nda 9, 10 ve 11 Şubat tarihlerinde yapılan çeyrek final karşılaşmalarının ardından rakiplerini eleyen Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor, Fraport TAV Antalyaspor ve Beşiktaş yarı finale yükselmişti.

Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı final karşılaşmaları tek maç eleme usulüne göre yapılacak.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final müsabakaları, TFF’nin resmi internet sitesinde duyuruldu.

Kupada yarı final maçları 16, 17 veya 18 Mart tarihlerinde düzenlenecek.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final müsabakalarında Beşiktaş-Başakşehir maçının ne zaman, saat kaçta yapılacağı merak ediliyor. Peki, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final Beşiktaş-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final Beşiktaş-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta?

Son 16 turundan itibaren VAR Sistemi'nin kullanıldığı Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşmalarında Beşiktaş ve Başakşehir kozlarını paylaşacak. Söz konusu karşılaşma 16 Mart tarihi saat 20.45’te başlayacak.

Tek maç eleme usulüne göre yapılacak olan yarı final karşılaşmalarında sahadan galibiyetle ayrılan takım finale yükselecek.