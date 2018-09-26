Ziraat Türkiye Kupası maçlarında son durum ne? Bursaspor-Payasspor maçı bitti mi? Ankaragücü Serikspor maçında sond durum? Kahramanmaraş Kemerspor maçını kim yendi? Şanlıfıraspor Yomraspor maçı kaç kaç bitti?



Ziraat Türkiye Kupası maçlarında son durum ne? Bursaspor-Payasspor maçında durum Bursaspor 1 0 Payasspor. Ankaragücü Serikspor maçına gelecek olursak, Ankaragücü 2-1 Serikspor maç son durum bu şekilde. Ziraat Türkiye Kupası maçlarında diğer takım olan Kahramanmaraş Kemerspor maçını kim yendi? Sorununa gelince Kahramanmaraş 2-0 Kemerspor, Şanlıfıraspor Yomraspor maçı kaçında son durum ise Şanlıurfaspor 0-0 Yomraspor.