Ziraat Türkiye Kupası maçları kaç kaç bitti?

Ziraat Türkiye Kupası maçlarında son durum ne? Bursaspor-Payasspor maçı bitti mi? Bursaspor-Payasspor maçında skor ne? Bursaspor-Payasspor kaç kaç bitti? Ankaragücü Serikspor maçında sond durum? Ankaragücü Serikspor maç sonucu ne oldu? Kahramanmaraş Kemerspor maçını kim yendi? Şanlıfıraspor Yomraspor maçı kaç kaç bitti?

Ziraat Türkiye Kupası maçlarında son durum ne? Bursaspor-Payasspor maçında durum Bursaspor 1 0 Payasspor. Ankaragücü Serikspor maçına gelecek olursak, Ankaragücü 2-1 Serikspor maç son durum bu şekilde. Ziraat Türkiye Kupası maçlarında diğer takım olan Kahramanmaraş Kemerspor maçını kim yendi? Sorununa gelince Kahramanmaraş 2-0 Kemerspor, Şanlıfıraspor Yomraspor maçı kaçında son durum ise Şanlıurfaspor 0-0 Yomraspor.