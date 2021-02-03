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Spor Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray-Alanyaspor Çeyrek Final maçı hangi kanalda saat kaçta yayınlanacak?
Spor

Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray-Alanyaspor Çeyrek Final maçı hangi kanalda saat kaçta yayınlanacak?

Galatasaray-Alanyaspor maçı ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final mücadelesinde Galatasaray ile Alanyaspor karşı karşıya gelecek. Futbolseverler Galatasaray Alanyaspor maçının ne zaman saat kaçta oynanacağı merak ediliyor. Peki, Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-02-03 11:33:00 -
Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray-Alanyaspor Çeyrek Final maçı hangi kanalda saat kaçta yayınlanacak?

Ziraat Türkiye Kupası bu sene tek maç eleminasyon sistemine göre oynandı. Çeyrek final müsabakaları da tek maç eleminasyon sistemine göre oynanacak. Peki, Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman?

 Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray-Alanyaspor Çeyrek Final maçı hangi kanalda saat kaçta yayınlanacak?

Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor 10 Şubat Çarşamba akşamı 21.45’te karşı karşıya gelecek. Müsabaka ATV ekranlarından naklen yayımlanacak.

Türkiye Kupası yarı final müsabakaları 16, 17 veya 18 Mart tarihlerinde yapılacak.  Yarı final maçlarının olası eşleşmeleri ise şöyle:

Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor / Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor

İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş / Fenerbahçe-Medipol Başakşehir

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçları saat kaçta hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçları saat kaçta hangi kanalda?

Spor

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçları saat kaçta hangi kanalda?

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