Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray-Alanyaspor Çeyrek Final maçı hangi kanalda saat kaçta yayınlanacak?
Galatasaray-Alanyaspor maçı ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final mücadelesinde Galatasaray ile Alanyaspor karşı karşıya gelecek. Futbolseverler Galatasaray Alanyaspor maçının ne zaman saat kaçta oynanacağı merak ediliyor. Peki, Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman?
Ziraat Türkiye Kupası bu sene tek maç eleminasyon sistemine göre oynandı. Çeyrek final müsabakaları da tek maç eleminasyon sistemine göre oynanacak. Peki, Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman?
Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray-Alanyaspor Çeyrek Final maçı hangi kanalda saat kaçta yayınlanacak?
Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor 10 Şubat Çarşamba akşamı 21.45’te karşı karşıya gelecek. Müsabaka ATV ekranlarından naklen yayımlanacak.
Türkiye Kupası yarı final müsabakaları 16, 17 veya 18 Mart tarihlerinde yapılacak. Yarı final maçlarının olası eşleşmeleri ise şöyle:
Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor / Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor
İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş / Fenerbahçe-Medipol Başakşehir