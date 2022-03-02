Ziraat Türkiye Kupası yarı finale hangi takımlar çıktı? Türkiye Kupası yarı final, final maçları ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı final ve final maçlarının takvimi merak ediliyor. Peki, yarı final maçları ne zaman oynanacak? Türkiye Kupası yarı finale kimler çıktı?

Ziraat Türkiye Kupası finale hangi takımlar çıktı? Türkiye Kupası yarı final, final maçları ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final heyecanı başladı. İlk finalist Antalyaspor’u mağlup eden Trabzonspor oldu.

Yarı finale çıkacak olan diğen takımlar ise 2 Mart ve 3 Mart'ta oynanacak maçlarla belli olacak.

20.30 Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor: 2-0

Bugün:

17.00 Demir Grup Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük

20.30 Beşiktaş-Yukatel Kayserispor

3 Mart Perşembe

20.30 Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK

Kupada tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final müsabakaları sonucunda tur atlayan takımlar, çift maç eleme usulüne göre yapılacak yarı finalde mücadele edecek.

Organizasyonda çeyrek final müsabakaları 1, 2 ve 3 Mart'ta yapılacak. Yarı final ilk maçları 19, 20 veya 21 Nisan'da, ikinci maçları ise 10, 11 veya 12 Mayıs'ta oynanacak.

Kupada sezon başında yapılan düzenleme gereği, çift maç usulüne göre oynanacak yarı final müsabakalarında deplasman golü kuralı uygulanmayacak.

Türkiye Kupası final maçı ise 26 Mayıs 2022'de oynanacak.

Yarı final eşleşmeleri

Trabzonspor / Beşiktaş-Yukatel Kayserispor

Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK / Demir Grup Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük