Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında Göztepe’yi penaltı atışları sonucunda 5-3 mağlup eden Evkur Yeni Malatyaspor yarı finalde Galatasaray’ın rakibi oldu.
IHAAW224904-SPO/27-02-2019- Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında Göztepe’yi penaltı atışları sonucunda 5-3 mağlup eden Evkur Yeni Malatyaspor yarı finalde Galatasaray’ın rakibi oldu.27 Şubat 2019 Çarşamba 23:01
IHAAW224904-SPO/27-02-2019- Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında Göztepe’yi penaltı atışları sonucunda 5-3 mağlup eden Evkur Yeni Malatyaspor yarı finalde Galatasaray’ın rakibi oldu.27.02.2019 22:49:04TSINNNN
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