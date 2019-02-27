Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında Göztepe’yi penaltı atışları sonucunda 5-3 mağlup eden Evkur Yeni Malatyaspor yarı finalde Galatasaray’ın rakibi oldu. IHAAW224904-SPO/27-02-2019- Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında Göztepe’yi penaltı atışları sonucunda 5-3 mağlup eden Evkur Yeni Malatyaspor yarı finalde Galatasaray’ın rakibi oldu.

IHAAW224904-SPO/27-02-2019- Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında Göztepe’yi penaltı atışları sonucunda 5-3 mağlup eden Evkur Yeni Malatyaspor yarı finalde Galatasaray’ın rakibi oldu.27.02.2019 22:49:04TSINNNN

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