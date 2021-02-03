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Spor Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçları saat kaçta hangi kanalda?
Spor

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçları saat kaçta hangi kanalda?

Türkiye Kupası maçları ne zaman? Türkiye Kupası’nda heyecan çeyrek final maçlarıyla devam edecek. Futbolseverler, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçlarının ne zaman oynanacağını merak ediyor. Türkiye Kupası maçları ne zaman? Türkiye Kupası çeyrek final maçları hangi kanalda?

Yeniakit Publisher
2021-02-03 11:11:00 -
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçları saat kaçta hangi kanalda?

Türkiye Kupası maçları programı | Türkiye Kupası maçlarında heyecan devam ediyor. Kupada çeyrek final maçları 9,10 ve 11 Şubat tarihlerinde oynanacak. Peki, çeyrek final maçları saat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçları saat kaçta hangi kanalda?

9 Şubat Salı

20.45 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir

10 Şubat Çarşamba

20.45 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor

11 Şubat Perşembe

17.45 Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor

20.45 İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş

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