Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçları saat kaçta hangi kanalda?
Türkiye Kupası maçları ne zaman? Türkiye Kupası’nda heyecan çeyrek final maçlarıyla devam edecek. Futbolseverler, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçlarının ne zaman oynanacağını merak ediyor. Türkiye Kupası maçları ne zaman? Türkiye Kupası çeyrek final maçları hangi kanalda?
Türkiye Kupası maçları programı | Türkiye Kupası maçlarında heyecan devam ediyor. Kupada çeyrek final maçları 9,10 ve 11 Şubat tarihlerinde oynanacak. Peki, çeyrek final maçları saat kaçta?
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçları saat kaçta hangi kanalda?
9 Şubat Salı
20.45 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir
10 Şubat Çarşamba
20.45 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor
11 Şubat Perşembe
17.45 Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor
20.45 İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş