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Ziraat odasından sulama yapan çiftçilere müjdeli haber

Samsun’un Bafra ilçesinde elektrik sayaçlarının her ay okunmasından dolayı mağduriyet yaşayan üreticilere Ziraat Odası Başkanı Tosuner’den müjdeli haber geldi.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 10:49
Ziraat odasından sulama yapan çiftçilere müjdeli haber

Samsun’un Bafra ilçesinde elektrik sayaçlarının her ay okunmasından dolayı mağduriyet yaşayan üreticilere Ziraat Odası Başkanı Tosuner’den müjdeli haber geldi.


Borçlarını ödeyemediği için elektriklerinin kesilmesiyle ürünlerini sulayamayan üreticilerin sorunlarına çözüm bulmak için Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, beraberinde 10 kırsal mahalle muhtarı ile birlikte elektrik dağıtım firmasını ziyaret ederek sorunları dile getirdi.


Ziyaret hakkında bilgi veren Tosuner, “Üreticilerimiz daha önceki yıllarda tarımsal sulama abonelikleri faturalarını harman sonunda ödemekteydi yani kasım ayında şimdi ise elektrik firması her ay faturaların ödenmesini istiyor. Çiftçilerimiz elindeki parayı mazot, gübre ve ilaçlama da kullanmak zorunda. Faturalarını her ay ödeyemeyen çiftçilerimizin elektrikleri kesiliyor, sulama yapamıyor ve mağduriyet yaşıyor. Bu gibi mağduriyet yaşayan çiftçilerimiz tek ürün yapmaktalar. Yaptığımız görüşmede borcu olan çiftçilerimiz toplam borçlarının yarısını ödemek şartıyla, yine sayaçlar her ay okunacak, gelecek faturalar 11’inci, 12‘nci aya kadar bekletilecek. Çiftçilerimiz ürünlerini hasat etikten sonra 11’inci, 12‘nci ayda borçların tamamını ödenmesi şartıyla teklifimize olumlu cevap aldık. Mağduriyet yaşayan çiftçilerimizin elektrik firması Bafra şefliği ile görüşmeleri gerekiyor" dedi.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 10:49
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