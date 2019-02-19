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Ziraat Odası başkanından patates ekimi yasağı açıklaması:

İlde son günlerde gündeme gelen patates ekimi ile ilgili tartışmalar hakkında açıklama yapan Kastamonu Ziraat Odası Başkanı Mehmet Butur, patates ekimi ile ilgili yasak haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

19 Şubat 2019 Salı 11:15
Ziraat Odası başkanından patates ekimi yasağı açıklaması:

İlde son günlerde gündeme gelen patates ekimi ile ilgili tartışmalar hakkında açıklama yapan Kastamonu Ziraat Odası Başkanı Mehmet Butur, patates ekimi ile ilgili yasak haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.



Kastamonu Ziraat Odası Başkanı Mehmet Butur, son dönemlerde kamuoyunda Kastamonu’da patates ekiminin yasaklandığı yönünde yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Ziraat Odası Başkanı Mehmet Butur, yaptığı açıklamada Kastamonu Merkez, Devrekani ve Tosya İlçelerinden alınan patates numunelerinde ekim yapılan 25 dönümlük arazide hastalık çıkması sebebiyle arazilerde ekim yapılmayacağını ifade etti.



Mehmet Butur, “KastamonuMerkez, Devrekani ve Tosya ilçelerinde patates numunesi alınarak İstanbul Zirai Karantina Müdürlüğüne gönderilen numunelerden Patates ve Domateste Bakteriyel Solgunluk ve Patateste Kahverengi Çürüklük Hastalığı ile Patates Halka Çürüklüğü Hastalığı çıkan 6 parselde 25,59’ dönüm alanda 24 Eylül 2011 tarih ve 28064 sayılı resmi gazetede yayımlanan “Patates ve Domateste Bakteriyel Solgunluk ve Patateste Kahverengi Çürüklük Hastalığı ile Mücadele Hakkındaki Yönetmelik” ve “Patates Halka Çürüklüğü Hastalığı ile Mücadele Hakkında Yönetmelik” kapsamında bulaşmanın tespitinden sonraki en az 4 yıl süreyle patates dikimine izin verilmemekte olup, hububat veya yem bitkisi ekilişin izin verilip, karantina tedbirleri uygulanmaktadır” dedi.



Butur, 2018 yılında Kastamonu’da 2 bin 159 ton patates ekildiğini ifade ederek, “İlimizde 2017 yılında 7580 dekar alanda patates ekimi yapılmış olup 2017 yılıüretim2826 ton ve 2018 yılında ise 6640 dekar alanda, üretim yapılmış olup üretim 2159 ton ’dur” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 11:15
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